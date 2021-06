Primeiro referendo ao aborto em Portugal. O que ficou para a História a 28 de junho

1630

- Carta régia reafirma o impedimento de desempenho de cargos públicos aos judeus em Portugal.

1712

- Nasce o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, autor de "Contrato Social", "Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens" e "Devaneios do Caminhante Solitário".

Fritz Reiss

1759

- É instituída, por alvará, a instrução secundária em Portugal. Extinção das escolas jesuítas.

1838

- Coroação da rainha Vitória, do Reino Unido.

1867

- É inaugurado o monumento a Luís Vaz de Camões, em Lisboa.

- Nasce o dramaturgo italiano Luigi Pirandello, Prémio Nobel da Literatura em 1934, autor de "Seis Personagens à Procura de Autor".

1892

- Inauguração do Ascensor da Bica.

1905

- Motim dos marinheiros do couraçado russo Potemkin.

1914

- O arquiduque Francisco Fernando, príncipe herdeiro do império Austro-Húngaro, é assassinado em Sarajevo, por um nacionalista sérvio. O homicídio marca o começo da Grande Guerra 1914-18.

1919

- Assinatura do Tratado de Paz de Versalhes da Grande Guerra 1914-18.

1927

O professor e neurocirurgião português Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina em 1949, faz a primeira angiografia cerebral.

1950

- As tropas norte-coreanas tomam a cidade de Seoul, na Coreia do Sul.

1954

- Começa a retirada das forças francesas estacionadas no Vietname.

1959

- É inaugurado o Estádio 1.º de Maio, em Lisboa.

1967

- Israel declara a reunificação de Jerusalém após a conquista da cidade, na Guerra dos Seis Dias.

1969

- Trava-se a chamada Batalha de Stonewall, em Nova Iorque, assalto policial a um grupo de homossexuais. A data passou a ser Dia Internacional do Orgulho Gay.

Anonymous / AP

1984

- Barreiro passa a cidade.

1985

- Os EUA aprovam a pena de morte para o pessoal militar condenado por espionagem em tempo de paz.

1998

- Primeiro referendo em Portugal refeita o alargamento das situações para a despenalização do aborto.

1999

- João Paulo II assina o decreto para a beatificação de Francisco e Jacinta Marto.

2001

- O Governo de Belgrado entrega o antigo presidente da Jugoslávia Slobodan Milosevic ao Tribunal Penal Internacional.

2004

- É feita a transferência do poder no Iraque, dois dias antes do esperado. O administrador norte-americano Paul Bremer abandona o país.

2005

- O Vaticano abre o processo de beatificação de João Paulo II.

2008

- O Papa Bento XVI recebe o Presidente da República, Cavaco Silva, no Vaticano. As relações entre Portugal e a Santa Sé, a União Europeia e o Tratado de Lisboa, África e Timor-Leste foram os temas abordados na reunião.

2010

- O Presidente da República, Cavaco Silva, dá 'luz verde' ao pacote de medidas de austeridade, entre as quais se encontram o aumento de um por cento em todas as taxas de IVA e ainda as subidas do IRS (retroativa ao início do ano, através da cobrança do adicional de 1 ou 1,5%).

2011

- O cantor e ator Angélico Vieira é declarado morto pelo Hospital de Santo António às 23:40, depois de ter tido um acidente de viação três dias antes.

2012

- Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo-salto nos Campeonatos da Europa de Atletismo de Helsínquia, com um salto de 14,52 centímetros.

- A fundista Sara Moreira conquista a medalha de bronze nos 5.000 metros nos Europeus de atletismo Helsínquia2012.

- O português Luís Gonçalves conquista a segunda medalha de ouro, agora nos 200 metros T12 (deficiência visual), na última jornada dos Europeus de atletismo para atletas com deficiência, em Stadskanall, na Holanda.

2013

- Miguel Oliveira (Mahindra) torna-se o primeiro piloto português a conquistar a "pole position" para uma corrida do Mundial de motociclismo de velocidade, ao ser o mais rápido na qualificação de Moto3 para o Grande Prémio da Holanda.

- Morre, com 87 anos, João Alves, bispo emérito de Coimbra.

2014

- O piloto português Miguel Oliveira (Mahindra) consegue o primeiro pódio da época no mundial de Moto3, ao ser terceiro no Grande Prémio da Holanda, oitava prova do campeonato, em Assen.

2017

- Morre, aos 91 anos, em Lisboa, Real Bordalo, artista plástico português e autor de dezenas de aguarelas e óleos com paisagens de Lisboa.

2018

- O bispo português António Marto recebe o anel e barrete cardinalícios das mãos do papa Francisco, tornando-se cardeal.