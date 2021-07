Lyndon Johnson promulga lei que proíbe a segregação racial nos EUA. O que ficou para a História a 2 de julho

1678

O capitão inglês Thomas Savery regista a patente do primeiro modelo da máquina a vapor.

Canva

1778

- Morre Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês de origem suíça, autor de "O Contrato Social"

Fritz Reiss

1867

- Publicação da Lei que cria o Corpo de Polícia Civil, na base da PSP.

Carl Recine / Reuters

1900

Voo experimental do primeiro dirigível, construído por von Zeppelin, em Berlim, na Alemanha.

AP

1917

- A Ford produz o primeiro camião

1932

- Morre, com 42 anos, D. Manuel II, último rei de Portugal, sem sucessor indicado.

AP

1937

A aviadora norte-americana Amélia Earhart desaparece ao sobrevoar o Oceano Pacífico, na primeira tentativa de volta ao mundo de avião.

AP

1961

- Morre o escritor norte-americano Ernest Hemingway, Nobel da Literatura, autor de "o Velho e o Mar" e "Por Quem os Sinos Dobram". Tinha 62 anos.

1964

- O Presidente norte-americano Lyndon Johnson promulga a Lei de Direitos Civis, que proíbe a segregação racial ainda em vigor em vários Estados

AP

1977

- Morre o escritor de origem russa Vladimir Nabokov, autor de "Lolita" e "Ada"

Anonymous

2003

- É aprovada a Lei de Base da Educação que aumenta de nove para 12 anos o ensino obrigatório.



- O bilionário russo Roman Abramovich compra o Chelsea, equipa inglesa de futebol.

ASSOCIATED PRESS

2004

- Morre, aos 84 anos, Sophia de Mello Breyner Andresen.

2005

- Realiza-se o concerto Live 8, contra a pobreza em África, em dez palcos em torno do Globo.

- Morre Ernest Lehman, dramaturgo norte-americano, autor do argumento de "Intriga Internacional", de Alfred Hitchcock. Tinha 89 anos.

- O presidente palestiniano Mahmud Abbas convida o grupo islâmico Hamas a integrar o Governo.



NASSER ISHTAYEH

2006

- A aviação israelita bombardeia o gabinete do primeiro-ministro palestiniano Ismail Haniyeh, em Gaza

ADEL HANA

2007

- O capitão do Benfica, Simão Sabrosa, é eleito futebolista do ano na época 2006-07 pelo CNID - Associação de Jornalistas de Desporto. Miguel Veloso, "trinco" do Sporting, é a revelação da temporada.

© Juan Medina / Reuters

2013

- O Presidente da República, Cavaco Silva, dá posse à nova ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, e a cinco secretários de Estado.

- O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, apresenta o seu pedido de demissão ao primeiro-ministro. Pedro Passos Coelho garante que não se demite, diz que não aceita a demissão de Paulo Portas e acrescenta que quer esclarecer as condições de apoio político ao Governo de coligação com o CDS-PP e o sentido da demissão do ministro.

- João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, é condenado a dez anos de prisão efetiva pelos crimes de apropriação indevida de mais de quatro milhões de euros do Benfica, branqueamento de capitais, abuso de confiança e falsificação de documento.

MÁRIO CRUZ

© Reuters Photographer / Reuters

2016

- O português José Ramalho sagra-se campeão europeu de maratonas pela terceira vez consecutiva, ao vencer a prova de K1 nos campeonatos que estão a decorrer em Pontevedra, em Espanha.

- Michel Rocard, antigo primeiro-ministro francês, morre aos 85 anos.

- Morre, com 87 anos, Elie Wiesel, Prémio Nobel da Paz e sobrevivente dos campos de concentração nazis.

- Michael Cimino, cineasta norte-americano que venceu o Óscar de Melhor Realizador por "O caçador", morre aos 77 anos.

- Morre, aos 91 anos, o ator Camilo de Oliveira.

(SIC/ Arquivo)

2017

- Forças de combate sírias apoiadas pelos Estados Unidos entram, pela primeira vez, na cidade de Raqa, capital do autoproclamado Estado Islâmico.