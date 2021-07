Nascimento da ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado. O que ficou para a História a 5 de julho

ASSOCIATED PRESS

- Publicação da primeira edição integral dos "Princípios Matemáticos da Filosofia Natural" ("Principia"), de Isaac Newton.

1811

- A Venezuela declara a independência.

1889

- Nasce o escritor, cineasta e artista francês Jean Cocteau, autor de "A Voz Humana", "Orfeo", "Opium".

1932

- Toma posse o primeiro Governo presidido por Oliveira Salazar. Ministro das Finanças até à data, Salazar já detinha o poder real.

1946

- Primeiro desfile do bikini, novo fato de banho feminino de duas peças, de Louis Reard, na piscina Molitor de Paris.

1954

- A estação pública britânica de televisão BBC transmite o primeiro noticiário.

1954

- Elvis Presley realiza a primeira gravação de "That's all right", nos estúdios Sun Records, em Memphis, EUA.

1989

- O antigo conselheiro de segurança do Presidente Ronald Reagan, Oliver North, é condenado pela participação no escândalo Irão-Contras.

1991

- O ANC elege Nelson Mandela para a presidência do partido.

1992

- Madre Teresa de Calcutá recebe o Prémio UNESCO da Educação, pelo combate à pobreza e injustiça.

1994

- Yasser Arafat dá posse ao Governo palestiniano, em Jericó.

1996

- Nasce a ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado. Produzida pela equipa do professor Ian Wilmut do Instituto Roslin de Edimburgo, o nascimento seria anunciado em fevereiro do ano seguinte. Em 2003, vítima de uma infecção pulmonar incurável, Dolly acabaria por ser abatida.

2002

- O Governo do Iraque rejeita o regresso dos inspetores de armamento da ONU ao país.

2004

- O primeiro-ministro Durão Barroso apresenta a demissão ao Presidente da República, Jorge Sampaio.

2006

- A Lei da Paridade é aprovada na Assembleia da República, com alterações propostas pelo PS, após o veto presidencial.

2008

- A norte-americana Venus Williams vence pela quinta vez o torneio de Wimbledon, em Londres, terceira prova do Grand Slam, ao derrotar a sua irmã Serena na final.

2011

- Christine Lagarde assume a direção do Fundo Monetário Internacional.

2012

- A Federação Internacional de Futebol autoriza a introdução da tecnologia da linha de golo, após uma reunião realizada em Zurique, na Suíça.

2017

- Morre, aos 81 anos, em Roma, Joaquín Navarro-Valls, jornalista espanhol que foi porta-voz do Vaticano durante o pontificado do Papa João Paulo II.