Os atentados de Londres em 2005. O que ficou para a História a 7 de julho

1877

- É fundada a Bell Telephone Company, nos EUA. Transformar-se-á na maior empresa de telecomunicações do mundo, sendo obrigada ao desmembramento, nos anos de 1980.



1930

- Morre, aos 71 anos, Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes.

1951

- A RCA faz a primeira demonstração pública de televisão a cor nos EUA.

Tom Fitzsimmons

1954

- Estreia de Elvis Presley na rádio, na WHBQ de Memphis, com a canção "That's all Right".

1987

- Começa, em Chernobyl, o julgamento de três funcionários superiores pela explosão de um reator da central nuclear, em 26 de abril de 1986.

STR

2005

- Atentados em Londres. Quatro explosões na capital britânica, ao início da manhã, causam 56 mortos e mais de 700 feridos. As explosões afetam sete estações do metropolitano, paralisando a rede, e destroem um autocarro.

SANG TAN

2005

- Seleção Argentina, com Messi, vence o Mundial de Futebol sub-20.

RICARDO MAZALAN

2013

- O tenista Andy Murray torna-se no primeiro britânico a vencer o torneio de Wimbledon desde Fred Perry, em 1936, depois de bater o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic em três "sets".

Chris Helgren

2014

- Morre, aos 88 anos, Alfredo di Stéfano, antigo futebolista e presidente honorário do Real Madrid.