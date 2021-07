Portugal vence campeonato mundial de hóquei em patins. O que ficou para a História a 14 de julho

1789

Revolução Francesa. Tomada da Bastilha. Os cidadãos de Paris revoltam-se e assaltam a prisão, libertando os presos políticos. Começa a queda do Antigo Regime.

1933

Na Alemanha, são ilegalizados os partidos políticos, à exceção do partido nacional-socialista nazi, de Adolf Hitler, recém-chegado ao poder.

1974

António de Spínola indigita o general Vasco Gonçalves para primeiro-ministro do II Governo Provisório.

1976

António Ramalho Eanes é investido Presidente da República.

2003

Investigadores do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, de Manuel Sobrinho Simões, apresentam o método de identificação e tratamento precoce do cancro do estômago.

2013

O canoísta português Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1.000 metros das Universíadas de verão, que decorreram em Kazan, na Rússia.

2015

O Irão e as potências mundiais fecham acordo sobre o programa nuclear iraniano.

2016

Um camião atinge uma multidão na Promenade des Anglais, em Nice, sul de França, quando decorre um fogo-de-artifício para celebrar o Dia de França. 86 pessoas morrem e 450 ficam feridas neste atentado, reivindicado pelo grupo "jihadista" Daesh. O condutor do camião, um tunisino de 31 anos, é abatido pela polícia.

2018

Morre, aos 77 anos, Agostinho Almeida Santos, professor catedrático de Coimbra e médico pioneiro da procriação medicamente assistida em Portugal.

2019

Portugal é campeão mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um 0-0 no final.

O tenista sérvio Novak Djokovic vence pela quinta vez em Wimbledon, ao derrotar o suíço Roger Federer.