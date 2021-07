A estreia de Bugs Bunny. O que ficou para a História a 27 de julho

1794

Revolução Francesa. A Convenção Nacional ordena a prisão de Maximilien Robespierre, depois deste ter proposto a execução de 17 mil "inimigos da Revolução".

1830

A revolução rebenta em Paris. O povo e a burguesia contestam as medidas repressivas impostas por Carlos X.

1866

Nasce António José de Almeida, político republicano, sexto presidente da República (1919-23), fundador e diretor do jornal República.

1940

Estreia de Bugs Bunny, no desenho animado "A Wild Hare", da Warner Brothers, curta-metragem dirigida por Tex Avery.

REED SAXON

1941

II Guerra Mundial. Forças japonesas desembarcam na Indochina.

1953

A Guerra da Coreia termina com a assinatura do armistício de Panmunjon.

1970

Morre, aos 81 anos, António de Oliveira Salazar, antigo ministro das Finanças, presidente do Governo da ditadura do Estado Novo durante 35 anos.

Peter J Carroll

1978

António Ramalho Eanes exonera o primeiro-ministro do II Governo Constitucional, Mário Soares, após a quebra do acordo PS-CDS.1981

Armando Franca

1983

Lançamento do disco Madonna, nome escolhido pela cantora Madonna Louise Veronica Ciccone para o seu primeiro trabalho.



1991

Portugal recupera o título de campeão mundial de hóquei em patins, com a vitória sobre a Holanda.

JAKUB MOSUR

1993

Morre o escritor, dramaturgo e publicista português Luís de Sttau Monteiro, autor de "Angústia para o Jantar" e "Felizmente Há Luar". Tinha 67 anos.

1996

Rebenta uma bomba em Atlanta, durante os Jogos Olímpicos, causando a morte de uma pessoa e ferimentos em mais de cem.

JOHN GAPS

2010

O português João Vieira conquista, em Barcelona, a medalha de bronze dos Europeus de atletismo ao ar livre nos 20 quilómetros marcha.

2014

Morre a mulher a quem foi diagnosticado o primeiro caso de Ébola em Freetown, Serra-Leoa.



2017

Morre, aos 73 anos, Sam Shepard, ator e dramaturgo norte-americano com mais de 40 anos de carreira no teatro e no cinema.