Do casamento de Diana à criação da NASA. O que ficou para a História a 29 de julho

1890

- Morre Vincent van Gogh, 37 anos, nome maior do pós-impressionismo, dois dias depois de ter atingido o próprio peito com um tiro de pistola.

1958

- É criada a NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos, a partir da NACA, Comissão Conselheira Nacional para a Aeronáutica.

1981

- Casamento de Carlos e Diana de Gales, na catedral de S. Paulo, Londres.

1993

- O escritor José Saramago recebe, em Londres, o Prémio de Ficção Estrangeira do jornal The Independent pelo romance "O Ano da Morte de Ricardo Reis".

1999

- Inauguração da travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril, em Lisboa. O comboio da Fertagus faz a ligação entre Lisboa e Setúbal, num total de 54 quilómetros de linha divididos por 14 estações.

2005

- É aprovada proposta para aumento da idade de reforma de 60 para 65 anos.

2007

- O ciclista espanhol Alberto Contador (Discovery Channel) vence a Volta à França em bicicleta.

2010

- O ator António Feio morre, no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado. Tinha 55 anos.

2012

- O piloto português António Felix da Costa faz um pleno inédito na sexta etapa do circuito mundial de GP3, ao vencer a segunda corrida do Grande Prémio da Hungria, em Hungaroring. Felix da Costa, da Red Bull Junior Team, entra para a história da competição, ao tornar-se no primeiro piloto de sempre a vencer as duas corridas num fim de semana da GP3 Series.

2013

A proposta do Governo sobre o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais é aprovada no Parlamento.

2015

- Um responsável pelos serviços de informações afegãos confirma a morte do líder talibã mullah Omar, em fuga desde 2001.