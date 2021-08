Nascimento de Zeca Afonso em 1929. O que ficou para a História a 2 de agosto

1870

- Abre a primeira linha de metro no mundo, entre a Torre de Londres e Tooley Street.

1929

- Nasce, em Aveiro, o poeta, compositor e músico português José (Zeca) Afonso

1934

- Morre, aos 87 anos, o presidente alemão Paul von Hindenburg, abrindo caminho à tomada completa do poder pelo líder nazi Adolf Hitler, que assume as funções de chefe de Estado.

1939

- O físico alemão Albert Einstein, radicado nos EUA, assegura, em carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, que a Alemanha nazi pode construir a bomba atómica e recomenda o início do programa de investigação.

1980

- Atentado à bomba na estação de Bolonha, em Itália. Morrem 84 pessoas e mais de 200 ficam feridas. O atentado é reivindicado por um grupo neofascista.

1990

O Iraque invade o Kuwait. O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 660 que impõe ao Iraque a retirada imediata.

2010

- Morre, aos 58 anos, Mário Bettencourt Resendes, jornalista, provedor do leitor do Diário de Notícias à data da sua morte.

2015

- Departamento de Transportes da Malásia diz em comunicado que o fragmento da asa do avião, descoberto ao largo da ilha Reunião, é do Boeing 777, desaparecido a 08 de março de 2014.

2017

- O Presidente do Brasil, Michel Temer, consegue os 172 votos de que precisava no Congresso dos Deputados para arquivar a denúncia de corrupção passiva de que era alvo numa queixa da Procuradoria-Geral da República.

2017

- Duas pessoas morrem ao serem colhidas por uma avioneta que aterra de emergência na praia de São João na Costa de Caparica, em Almada.

2020

A cápsula Dragon, da SpaceX, amara no Golfo do México com dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA, concluindo o primeiro voo espacial privado a colocar pessoas em órbita.