Fernanda Ribeiro conquistou o ouro há 25 anos em Atlanta. O que ficou para a História a 3 de agosto

1492

A armada de Cristóvão Colombo parte do porto andaluz de Palos, em direção à Índia e acabaria por chegar à América.

AP

1847

Nasce o escocês Alexander Graham Bell, inventor do telefone.

1914

Grande Guerra 1914-18. A Alemanha declara Guerra à França e invade a Bélgica.

AP/ ARQUIVO

1946

Portugal apresenta o pedido de adesão à ONU, candidatura que é recusada devido à natureza ditatorial do regime.

AP/ ARQUIVO

1968

Oliveira Salazar cai de uma cadeira, no Forte de Santo António do Estoril. O agravamento do estado de saúde acusará a existência de um hematoma cerebral.

Peter J Carroll

1981

É criado o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

NUNO VEIGA / LUSA



1990

Conflito no Golfo. O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 661 que impõe sanções ao Iraque por não ter cumprido a ordem de retirada imediata do Kuwait, imposta no dia anterior. Os EUA colocam uma força naval no Golfo Pérsico.



Patrick de Noirmont

1996

Na madrugada de 3 de agosto em Portugal, Fernanda Ribeiro conquista a medalha de ouro na prova dos 10.000 metros dos Jogos Olímpicos de Atlanta, onde ainda era 2 de agosto. A atleta portuguesa deixou escapar Wang Junxi na 25.ª e última volta, mas arriscou na perseguição a quase 100 metros da reta da meta e venceu a prova.

Gary Hershorn

2014

O Banco de Portugal anuncia o fim do Banco Espírito Santo, um plano de capitalização de 4.900 milhões de euros e a separação dos ativos tóxicos ('bad bank') dos restantes que ficam numa nova instituição, o Novo Banco.



Vítor Bento revela que vai liderar o Novo Banco, a designação dada ao 'banco bom' que resultou da separação do Banco Espírito Santo, e garante que estão afastadas as "incertezas que ameaçavam a instituição".



A Comissão Europeia anuncia que aprova solução encontrada para o Banco Espírito Santo que inclui a criação de um 'banco bom', e adianta que a medida está em linha com as regras de ajuda dos Estados da UE.



O Governo garante que os contribuintes não terão de suportar os custos relacionados com o financiamento do Banco Espírito Santo e que a nova instituição será detida integralmente pelo Fundo de Resolução, segundo um comunicado do Ministério das Finanças.