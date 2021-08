Bombardeamento de Hiroshima foi há 76 anos. O que ficou para a História a 6 de agosto

1881

- Nasce Alexander Fleming, cientista, Nobel da Medicina em 1945, pela descoberta da penicilina.

1928

- Nasce o artista plástico norte-americano de origem checa Andy Warhol, referência da Pop Art, ilustrador de publicidade, autor das serigrafias das latas "Campbell's Soup".

1945

- II Guerra Mundial. Hiroshima: O bombardeiro norte-americano Enola Gay lança a primeira bomba atómica no centro da cidade japonesa.

1966

- É inaugurada a Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, atual Ponte 25 de Abril.

1984

- A atleta portuguesa Rosa Mota conquista a Medalha de Bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

1984

- Morre, aos 59 anos, o ator inglês Richard Burton.

1991

- O cientista inglês Tim Berners-Lee publica a primeira página na World Wide Web.

1992

- Primeiro encontro em Roma do presidente de Moçambique Joaquim Chissano e o dirigente da Renamo Afonso Dhlakama, para o processo de paz.

2000

- A presidente da Indonésia Megawati Sukarnoputri autoriza a criação de um tribunal para julgar os crimes contra a humanidade em Timor-Leste.

2001

- Morre, aos 88 anos, o escritor brasileiro Jorge Amado, autor de "Gabriela Cravo e Canela" e "Capitães de Areia", entre outros.

2001

- O guião de "Citizen Kane", de Orson Welles, escrito pelo realizador e por Herman Mankiewicz, é eleito o melhor de sempre.

2003

- Morre o empresário brasileiro Roberto Marinho, fundador da Rede Globo. Tinha 98 anos.

2007

- Xanana Gusmão é indigitado novo primeiro-ministro de Timor-Leste. A nomeação de Xanana pelo presidente José Ramos-Horta é seguida de violentos incidentes em Baucau e Díli.

2016

- O presidente em exercício do Brasil, Michel Temer, declara oficialmente abertos os Jogos Olímpicos da XXXI Olímpiada, no Rio de Janeiro.

2018

- Morre, aos 73 anos, Joël Robuchon, o chef francês com mais estrelas do guia Michelin no mundo.