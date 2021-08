Bolt torna-se o atleta mais medalhado em provas mundiais. O que ficou para a História a 18 de agosto

1892

- É inaugurada a praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa

Rafael Marchante/ Reuters

1922

- Nasce o escritor Alain Robbe Grillet, nome do "nouveau roman".

MICHEL LIPCHITZ

1932

Nasce o virologista francês Luc Montagnier, responsável pela identificação do vírus HIV.

STR

1945

- O ditador português Oliveira Salazar anuncia a dissolução da Assembleia Nacional e a realização de eleições.

Peter J Carroll

1960

- É lançado o contracetivo oral Enovid-10 nos Estados Unidos. A pílula significaria uma verdadeira revolução nos hábitos sexuais do mundo ocidental.

Jerry Mosey

1964

- A África do Sul é expulsa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, pela política de apartheid.

Dennis Lee Royle

1998

- António Pinto sagra-se campeão da Europa dos 10.000 metros, em Budapeste (27.48,62 minutos).

ARMANDO FRANCA

2002

-O Sporting conquista a 24.ª edição da Supertaça Cândido Oliveira, ao vencer o Leixões por 5-1, em Setúbal, naquele que foi o primeiro troféu de Cristiano Ronaldo como sénior.

ARMANDO FRANCA

2008

- A atleta portuguesa Vanessa Fernandes conquista a medalha de prata na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Pequim2008, ao ficar em segundo lugar na prova individual, atrás da australiana Emma Snowsill.

Andy King

2013

- O jamaicano Usain Bolt assume a liderança do medalheiro individual da história dos mundiais de atletismo, na 14.ª edição, em Moscovo, ao somar o seu oitavo título, na estafeta de 4x100 metros. Bolt, que já havia ganho na Rússia os 100 metros (9,77 segundos) e os 200 (19,66), passou a contar oito medalhas de ouro e duas de prata, superando os norte-americanos Carl Lewis, Allyson Felix e Michael Johnson, todos também com oito cetros.

Kai Pfaffenbach

2014

- Beneficiando da desistência de alguns tenistas, João Sousa garante o estatuto de cabeça de série no US Open, que arranca a 25 de agosto em Nova Iorque, e torna-se o primeiro tenista português a alcançar tal feito num torneio do Grand Slam.

John Minchillo

2018

- Morre, aos 80 anos, Kofi Annan, antigo secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), primeiro africano subsaariano a assumir o cargo, e prémio Nobel da Paz de 2001.