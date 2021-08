Nelson Évora e Fernando Pimenta no topo do mundo. O que ficou para a História a 27 de agosto

1664

- Morre, com 65 anos, o pintor espanhol Francisco de Zurbarán, autor da série os Apóstolos, da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

1912

- Aparece a primeira aventura de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, redator publicitário de Chicago.



1914

- Grande Guerra 1914-18. O exército alemão ocupa Lille, em França.

1939

- Primeiro voo, em teste, de um avião a jato.

1991

- O dirigente soviético Mikhail Gorbachev anuncia a realização de eleições diretas e universais para a Presidência da URSS.

1992

- A subcomissão dos Direitos do Homem da ONU aprova a resolução que condena a Indonésia pela violação dos direitos humanos em Timor-Leste.

2003

- Abre a 60.ª edição do Festival de Cinema de Veneza com a exibição de "Um Filme Falado", de Manoel de Oliveira.





2004

- O presidente dos EUA George W. Bush assume ter avaliado mal as consequências da invasão do Iraque, numa entrevista ao New York Times.

2005

- O Exército dos EUA liberta mil prisioneiros de Abu Ghraib, em Bagdad.

2007

- O atleta português Nelson Évora sagra-se campeão mundial do triplo salto, com a marca de 17,74 metros à terceira tentativa, que lhe permitiu melhorar em 23 centímetros ao seu antigo recorde nacional.

2012

- Morre, com 78 anos, Augusto de Carvalho, jornalista, primeiro delegado da Agência Lusa em Maputo e terceiro diretor do semanário Expresso.

- O sul-africano Oscar Pistorius torna-se o primeiro atleta amputado (perdeu as duas pernas) a participar num mundial de atletismo. O atleta corre com auxílio de duas próteses em fibra de carbono.



2015

- O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, é eleito o melhor futebolista a atuar na Europa na época 2014/15, tornando-se o primeiro jogador a repetir a vitória no "UEFA Best Player in Europe Award".

2017

- O português Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de K1 5.000 metros, ao vencer a prova dos Mundiais de canoagem, em Racice, na República Checa.