Jorge Fonseca no topo do mundo. O que ficou para a História a 30 de agosto

1645

Índios americanos firmam o tratado de paz com os holandeses de Nova Amesterdão, atual Nova Iorque.

1852

É criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. António Maria Fontes Pereira de Melo é o ministro nomeado para o novo departamento.

1941

II Guerra Mundial. As tropas alemãs começam o cerco de Leningrado.

AP

1960

A Alemanha de Leste impõe o bloqueio parcial a Berlim ocidental.

1963

Entra em funcionamento a chamada "linha quente" entre os EUA e a União Soviética.

1974

É homologado o Acordo de Argel, entre Portugal e o PAIGC. Portugal reconhece a independência da Guiné e de Cabo Verde, proclamada em setembro de 1973 e reconhecida pela ONU.

1984

Primeira missão do Discovery.

Anonymous

1995

O prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional é atribuído a Mário Soares, Presidente da República.

1999

Referendo para a independência de Timor-Leste.

2005

Furacão Katrina avança pelo vale do Mississípi, ao longo do Louisiana.

ROB CARR

2006

Caso Mateus. A Federação Portuguesa de Futebol mantém a decisão de suspender o Gil Vicente das competições e a descida do clube à Liga de Honra.

2012

O Conselho de Ministros aprova o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, "mediante a alienação das ações representativas de até 100 por cento" do capital social da empresa.

2013

Morre, aos 74 anos, Seamus Heaney, poeta e dramaturgo irlandês prémio Nobel da Literatura em 1995.

Peter Morrison

2016

A Comissão Europeia conclui que a Irlanda concedeu benefícios fiscais ilegais à Apple, ordenando a Dublin que recupere 13 mil milhões de euros à empresa tecnológica norte-americana por impostos não cobrados entre 2003 e 2014.

- A Autoridade da Concorrência aprova a operação de concentração na TAP, que ficará assim controlada maioritariamente pelo Estado, detendo 50% da companhia aérea.

- Morre Marc Riboud, fotojornalista francês conhecido mundialmente por fotos como a da rapariga com uma flor frente a soldados norte-americanos numa marcha contra a guerra do Vietname. Tinha 93 anos.

Marc Riboud Portfolio

2019

Jorge Fonseca sagra-se campeão do mundo de judo em -100 kg, em Tóquio.

Issei Kato

2020

O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vence o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.