Princessa Diana morreu há 24 anos. O que ficou para a História a 31 de agosto

1888

Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols

Alastair Grant

1901

Os primeiros carros elétricos começam a circular em Lisboa.

1961

As últimas tropas espanholas deixam Marrocos.

1973

Morre o cineasta norte-americano John Ford, realizador de "A Desaparecida", "O Homem que Matou Liberty Wallence", "O Homem Tranquilo". Tinha 79 anos.

1986

Rosa Mota conquista segundo título da Europa da maratona, em Estugarda, na Alemanha (2:28.38 horas).

1997

Morre, com 36 anos, Diana de Gales, num acidente de viação em Paris.

Jerome Delay

2003

A Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, líder do movimento pró-democracia da Birmânia, começa uma greve de fome em protesto pela detenção ilegal.

2005

Furacão Katrina. Primeiro balanço aponta para cerca de dois milhares de mortos e para a destruição de mais de 85% dos lares do vale do Mississípi.

David J. Phillip

2010

EUA terminam a "Operação Liberdade" no Iraque, que começou em 2003.

2011

O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia a aplicação de uma taxa, apelidada "de solidariedade", de 2,5 por cento para os contribuintes do escalão mais elevado de IRS e de 3 para as empresas com lucros acima de 1,5 milhões de euros, bem como o fim das deduções à coleta com despesas de saúde, educação e encargos com imóveis para os sujeitos passivos dos dois últimos escalões de rendimentos.

2013

Morre, com 76 anos, o empresário Jorge Espírito Santo.

2015

A ONU anuncia que imagens obtidas por satélite confirmam a destruição do templo de Bel, joia da cidade antiga de Palmira, no deserto da Síria.

Uncredited

2016

A Presidente brasileira com mandato suspenso, Dilma Rousseff, perde o mandato presidencial depois de uma votação no Senado (câmara alta parlamentar) em Brasília.

Michel Temer é empossado no cargo de Presidente do Brasil numa cerimónia realizada no Senado (câmara alta parlamentar), em Brasília.

Eraldo Peres

Morre, com 87 anos, a atriz Anna Paula, cuja carreira passou sobretudo pela televisão, em telenovelas como "Vila Faia" e em filmes como "O Costa d´África".