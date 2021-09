Álvaro Cunhal passa testemunho na liderança do PCP. O que ficou para a História a 6 de setembro

1914

- Grande Guerra 1914-18. Começa a primeira batalha do Marne.

1951

- É assinado o acordo da Base das Lajes, nos Açores, entre Portugal e os Estados Unidos.

SANTIAGO LYON

1965

- A Índia invade o Paquistão Ocidental e bombardeia a cidade de Lahore.

K.M.CHOUIDARY

1970

- Yasser Arafat é nomeado chefe das forças palestinianas.

ZAVEN VARTAN / AP

1976

- A OLP é admitida na Liga Árabe.

1978

- Menachem Begin, de Israel, e Anwar Sadat, do Egito, iniciam as conversações de paz em Camp David, Estados Unidos.

1985

- Amália Rodrigues recebe o grau de Comendador das Artes e das Letras de França.

- O cineasta Manoel de Oliveira é distinguido com o Leão de Ouro especial do Festival de Cinema de Veneza.

Alessia Pierdomenico

1991

- A URSS reconhece a independência das repúblicas bálticas, Estónia, Lituânia e Letónia.

- O nome da cidade de São Petersburgo é restaurado.

Alexander Demianchuk

1992





ACACIO FRANCO

- Álvaro Cunhal confirma, na festa do Avante, a passagem de testemunho a Carlos Carvalhas na liderança do PCP.

1999

- A violência em Timor-Leste provoca a evacuação do primeiro contingente de funcionários das Nações Unidas, em Díli.

CHARLES DHARAPAK

2006

- George W. Bush reconhece, pela primeira vez, existirem prisões secretas da CIA fora dos EUA.

- O Pentágono impõe o cumprimento do artigo 3 da Convenção de Genebra aos militares norte-americanos, proibindo a tortura de prisioneiros.

- A lista do Eurocontrol revela a existência de três voos secretos da CIA entre os Açores e Guantánamo.

DAVE CAULKIN

2007

- Morre, aos 71 anos, o tenor italiano Luciano Pavarotti, na sua casa, em Modena, Itália, após uma longa luta contra um cancro no pâncreas.

Phil Noble

2017

- Os resultados finais das eleições gerais de 23 de agosto em Angola confirmam João Lourenço como novo Presidente do país, com 61% dos votos alcançados pelo MPLA.

- A polícia brasileira informa que encontrou o equivalente a mais de 13,7 milhões de euros num apartamento, alegadamente usado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima, em Salvador, a maior apreensão em dinheiro vivo no Brasil. - O Irma, considerado o mais poderoso furacão no atlântico numa década, chega às Caraíbas e, ao longo de vários dias, mata 38 pessoas no Caribe e outras 36 nos EUA.

- O Parlamento regional da Catalunha aprova em Barcelona a lei para convocar um referendo em 01 de outubro com os votos dos deputados separatistas e na ausência dos constitucionalistas.