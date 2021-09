Primeiro jogo da Football League, futura Liga Inglesa. O que ficou para a História a 8 de setembro

1636

É fundada a Universidade de Harvard, nos EUA.

1888

Tem início, com 12 clubes, a Football League, futura Liga inglesa.

1928

A FIFA decide que o primeiro mundial de futebol se realize no Uruguai, em 1933.

1949

Morre, com 85 anos, o compositor alemão Richard Strauss, autor de "O Cavaleiro da Rosa" e "Elektra".

1999

Os funcionários da ONU adiam por 24 horas a partida de Díli, continuando a albergar cerca de 2500 refugiados timorenses.



2000

No encerramento da Cimeira do Milénio da ONU, em Nova Iorque, 146 nações comprometem-se a lutar contra a guerra e a pobreza. Os países membros assinam, em conjunto, a Declaração do Milénio, que fixa os "Objetivos de Desenvolvimento do Milénio", a serem atingidos até 2015.

2005

A Comissão Europeia atribui 356 milhões de euros a estudos da rede transeuropeia de transportes, dedicando 13 milhões ao projeto de instalação do TGV em Portugal.

2011

É aprovada na Assembleia da República, com os votos contra de toda a oposição, a alteração ao Código do Trabalho que estabelece um novo sistema de compensações na cessação de contrato de trabalho reduzindo dos atuais 30 para 20 dias.

2015

Morre, com 69 anos, a atriz Delfina Cruz.

2018

O vice-presidente do MPLA e Presidente de Angola, João Lourenço, é eleito presidente do partido, num congresso extraordinário, com uma votação de 98,58%, sucedendo a José Eduardo dos Santos.

- Frederico Varandas é eleito o 43.º presidente do Sporting em eleições disputadas por mais cinco candidatos: João Benedito, José Maria Ricciardi, Rui Jorge Rego, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira