Rabin e Arafat assinam Tratado de Paz para o Médio Oriente. O que ficou para a História a 13 de setembro

1592

- Morre o ensaísta e escritor francês Michel de Montaigne, figura central do Humanismo europeu. Tinha 59 anos.

1885

- Nasce o escritor português Aquilino Ribeiro, autor de "Terras do Demo" e "Andam Faunos pelos Bosques".

1940

- II Guerra Mundial. Bombas alemãs atingem o Palácio de Buckingham, em Londres.

1967

- Realiza-se o primeiro voo a jato entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal num "Boeing 727".

1988

- O líder da OLP Yasser Arafat é recebido no Parlamento Europeu.

1989

- Realiza-se a maior marcha anti-apartheid na África do Sul, liderada pelo bispo anglicano Desmond Tutu.

1991

- É inaugurado o último troço da autoestrada Lisboa-Porto, iniciada 30 anos antes, com os novos 86 km na zona de Leiria.

1993

- Assinatura do Tratado de Paz para o Médio Oriente, pelo dirigente israelita Yitzhak Rabin e o líder da OLP Yasser Arafat, em Washington.

2007

- Tenzin Gyatso, o 14.º Dalai Lama, é recebido em audiência durante quase uma hora pelo presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. Depois o líder espiritual tibetano defende a autonomia do Tibete numa audiência na Assembleia da República com representantes de todos os partidos, onde fala também da harmonia religiosa e dos valores humanistas.

- O Governo aprova o novo quadro de financiamento do sistema de Segurança Social, em que estabelece que será o Orçamento de Estado a suportar totalmente despesas com prestações familiares, subsídio de desemprego ou pensões antecipadas.



- Duas explorações avícolas de produção de patos, localizadas em Vila Nova da Barquinha e Tomar, são sequestradas, tendo todos os animais sido abatidos, após a deteção do vírus H5N2 da gripe das aves.



2009

- Morre, com 95 anos, Norman Borlaug, cientista norte-americano, Nobel da Paz em 1970, conhecido como o pai da "revolução verde".

2011

- O Fundo Monetário Internacional desbloqueia a segunda parcela do resgate a Portugal, de 3,98 mil milhões de euros, elevando os fundos atribuídos a Lisboa para um total de 10,43 mil milhões de euros.

- Morre Richard Hamilton, artista plástico britânico considerado um dos nomes pioneiros da pop art. Tinha 89 anos.

2014

- A equipa de gestão do Novo Banco liderada por Vítor Bento anuncia a demissão.

2016

- O Presidente dos EUA, Barack Obama, renova por mais um ano a designada Lei do Comércio com o Inimigo, um estatuto de 1917 que sustenta o embargo económico imposto a Cuba, o que prolonga as sanções ao regime cubano.

2017

- O Tribunal Constitucional valida as eleições gerais de Angola de 23 de agosto, que diz terem decorrido de forma organizada, participativa e ordeira e foram "livres, transparentes, universais e justas".

- Os líderes da Fretilin e do PD, primeiro e quarto partidos mais votados nas legislativas timorenses, assinam um acordo de coligação para a governação de Timor-Leste nos próximos cinco anos.

- Morre, aos 86 anos, em Lisboa, Fernanda Borsatti, atriz portuguesa.

- O recordista internacional da maior viagem em kitesurf sem paragens, o português Francisco Lufinha, chega a Oeiras e fixa um novo recorde mundial de travessia de kitesurf em dupla, ao percorrer 1.646 quilómetros.