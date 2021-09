Abre a primeira fábrica de automóveis: o que ficou para a História a 21 de setembro

National Museum of American History

1866

Nasce o escritor britânico H. G. Wells, autor de "A Guerra dos Mundos".

1895

Abre a primeira fábrica de automóveis, a Duryea Motor Wagon Company.

1971

Morre, com 84 anos, Bernardo Houssay, médico, biólogo e fisiólogo argentino, Prémio Nobel de Medicina em 1947.

1985

Onze reclusos, dez dos quais arguidos no processo FP 25, evadem-se da penitenciária de Lisboa.



1992

Primeiro transplante hepático em Portugal.



2001

Morre o violinista norte-americano de origem ucraniana Isaac Stern. Tinha 81 anos.

2002

O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, apela a "todas as nações e a todos os povos" a cessarem as hostilidades, durante 24 horas, na celebração do primeiro Dia Internacional da Paz.

2004

Primeiro voo suborbital da Space Ship One, a primeira nave espacial construída com financiamentos privados.

2011

Morre, aos 93 anos, o pintor Júlio Resende, na sua casa de Valbom, Gondomar.

2012

Milhares de pessoas protestam à porta do Palácio de Belém, em Lisboa, onde decorre o Conselho de Estado. Durante horas, pedem a demissão do Governo e algumas pessoas são detidas pelo arremesso de petardos.

2015

Em Angola, o "rapper" e ativista luso-angolano Luaty Beirão, de 33 anos, inicia uma greve de fome alegando excesso de prisão preventiva (preso desde 20 junho) e exigindo, juntamente com os restantes detidos, aguardar julgamento em liberdade.