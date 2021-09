Rosa Mota conquista o ouro na maratona olímpica de Seul: o que ficou para a História a 23 de setembro

1846

Descoberta de Neptuno pelo astrónomo francês Urbain Jean Joseph Le Verrier e pelo astrónomo britânico John Couch Adams.

NASA

1913

Roland Garros, piloto francês, efetua a primeira travessia aérea do Mediterrâneo.

Facebook Safran

1919

Fundação do clube desportivo Os Belenenses, em Lisboa.

1926

Nasce o compositor e saxofonista de jazz John Coltrane, autor de "Blue Train".

Francis Wolff

1939

Morre Sigmund Freud, o fundador da Psicanálise. Tinha 83 anos.

Uncredited

1941

II Guerra Mundial. Holocausto. Começam as execuções com gás no campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas forças nazis.

P

1973

Morre, aos 69 anos, o poeta chileno Pablo Neruda, ex-diplomata e Prémio Nobel da Literatura em 1971.

Laurent Rebours

1988

A atleta portuguesa Rosa Mota, campeã mundial da maratona, conquista a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Seul.

LENNOX MCLENDON

1992

É concluído O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, originalmente para acolher a sede da presidência portuguesa da Comunidade Europeia e posteriormente para desenvolver atividade cultural.

Desmond Boylan

2000

José Mourinho estreia-se como treinador principal, pelo Sport Lisboa e Benfica.

JOAO ABREU MIRANDA/LUSA

2002

A Bélgica legaliza a eutanásia para doentes terminais sem cura. É o 10.º país a regulamentar a prática de morte assistida.

Caitlin O'Hara

2004

É admitida a morte de Joana, a criança de oito anos desaparecida 10 dias antes na região de Portimão.

2007

Morre, com 84 anos, o mímico francês Marcel Marceau, conhecido em particular pelo seu personagem Bip, inspirado em Charlie Chaplin.

LaurentRebours

2019

O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best'.