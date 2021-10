O adeus a Amália Rodrigues: que ficou para a História a 6 de outubro

1887

- Nasce o arquiteto francês Le Corbusier, Charles Édouard Jeanneret.

1889

- Abre o Moulin Rouge, em Paris.

1908

- A Áustria anexa a Bósnia e a Herzegovina.

1918

- Grande Guerra de 1914-18. Forças francesas ocupam Beirute.

1927

- Estreia do primeiro filme comercial sonoro "The Jazz Singer", com Al Johnson, em Nova Iorque.

1939

- Adolf Hitler nega a intenção de entrar em guerra com a França e o Reino Unido, numa comunicação ao Reichstag.

1955

- O Citroën DS 19 faz a sua aparição no Grand Palais de Paris e consegue 12 000 vendas num único dia.

1978

- A França concede asilo político ao dirigente religioso iraniano Ayatollah Khomeini, expulso da Pérsia.

1979

- O presidente dos EUA Jimmy Carter recebe João Paulo II. Pela primeira vez, um líder do Vaticano entra na Casa Branca.



1983

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico William Golding, autor de "O Deus das Moscas".

1985

- Eleições Legislativas em Portugal. O líder do PSD, Aníbal Cavaco Silva, obtém a primeira das três vitórias consecutivas do partido.

1989

- Morre, com 81 anos, a atriz norte-americana Bette Davis, detentora de dois Óscares, protagonista de "Now Voyager" e "Jezebel".

1991

- Aníbal Cavaco Silva obtém a segunda maioria absoluta do PSD nas eleições legislativas.

1992

- Início das emissões regulares da SIC, primeiro operador privado de televisão em Portugal. Às 16:00, a jornalista Alberta Marques Fernandes apresenta o primeiro noticiário do canal de Francisco Pinto Balsemão.



1996

- O escritor peruano Mario Vargas Llosa recebe o Prémio da Paz da Feira do Livro de Frankfurt.

1999

- Morre, aos 79 anos, em sua casa, a fadista portuguesa Amália Rodrigues.

2008



- A jovem portuguesa Michelle Brito, de apenas 15 anos, entra pela primeira vez no grupo das 120 melhores tenistas do mundo.

2009

- O Prémio Nobel da Física é atribuído a Charles Kao, por avanços no domínio da transmissão da luz em fibras para a comunicação ótica, e a Willard Boyle e George Smith, pela invenção de um circuito semicondutor de imagens, o sensor CCD.

2011

- O Prémio Nobel da Literatura 2011 é atribuído a Tomas Transtromer.



2016

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas escolhe por unanimidade e aclamação o antigo primeiro-ministro português António Guterres como secretário-geral da organização.