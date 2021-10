Mario Vargas Llosa distinguido com o Nobel da Literatura: o que ficou para a História a 7 de outubro

1849

- Morre, com 40 anos, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, autor de "O Corvo" e "Os Crimes da Rua da Morgue", precursor da moderna literatura policial.

1984

- João Paulo II manifesta-se contra o crime organizado, citando a Mafia primeira vez.

1986

- Sai a primeira edição do diário britânico "The Independent", o primeiro jornal não tabloide de grande circulação lançado no século XX, no Reino Unido.

1989

- O Partido Comunista Húngaro renuncia ao marxismo, em congresso, optando pela via do "socialismo democrático".

1992

- O líder do grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, Abimael Guzman, é condenado a prisão perpétua.

1993

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Toni Morrison, autora de "Amada".

2007

- A maratona de Chicago, corrida sob intenso calor e humidade, fica enlutada pela morte de uma pessoa, enquanto outras 250 tiveram de ser hospitalizadas.



2009

- O Prémio Nobel da Química 2009 é atribuído aos norte-americanos Venkatraman Ramakrishnan e Thomas Steitz e à israelita Ada Yonath por trabalhos sobre "a estrutura e a função do ribossoma".

2010

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor peruano Mario Vargas Llosa. A Academia Sueca justificou o prémio pela escrita que faz a "cartografia das estruturas do poder".

2012

- O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vence as eleições presidenciais com 54,42% dos votos.

2014

- O prémio Nobel da Física é atribuído aos investigadores Isamu Akasaki, Hiroshi Amano (Japão) e Shuji Nakamura (Estados Unidos), pela invenção do díodo eletroluminescente.

2015

- A SIVA, representante da Volkswagen, Audi e Skoda em Portugal, admite que a Autoeuropa produziu carros com dispositivos que falseiam os resultados das emissões de gases poluentes.

2018

- Morre, aos 93 anos, Odette Ferreira, ex-presidente da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, pioneira na investigação da doença em Portugal.

- Jair Bolsonaro (PSL, extrema-direita) vence a primeira volta das eleições presidenciais no Brasil, com 46% dos votos, e Fernando Haddad (PT, esquerda) fica em segundo lugar, com 29%.