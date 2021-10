Nobel da Literatura para Saramago: o que ficou para a História a 8 de outubro

1939

- II Guerra Mundial. Adolf Hitler promulga a anexação da Polónia.

STR

1961

- O futebolista Eusébio estreia-se na seleção portuguesa e marca um golo no jogo com o Luxemburgo a contar para a eliminatória do Campeonato do Mundo de 1962.1965 - Golpe de estado na Indonésia. O general Suharto toma o poder.

PA Images Archive

1967

- O guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara é capturado na Bolívia. Guevara foi um dos ideólogos e comandantes que lideraram a Revolução Cubana (1953-1959), que levou a um novo regime político em Cuba.

AP

1984

- Maria Branca dos Santos, mais conhecida por D. Branca, é detida sob a acusação de burla.

1990

- Morre, com 78 anos, o estadista alemão Willy Brandt, Prémio Nobel da Paz em 1971, presidente da Internacional Socialista, antigo chanceler alemão e resistente ao regime nazi.

Terry Fincher

1998

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor português José Saramago, autor de "Memorial do Convento".

Andrew Winning

1999

- Milhares de pessoas assistem ao funeral de Amália Rodrigues, no cemitério dos Prazeres.

Bernard Bisson

2004

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído, pela primeira vez, a uma mulher africana, a ecologista queniana Wangari Maathai.

CHARLIE NEIBERGALL

2010

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao dissidente chinês Liu Xiaobo, pela "sua longa e pacífica luta por direitos humanos fundamentais na China".

ODD ANDERSEN

2014

- Morre o primeiro doente de Ébola diagnosticado fora de África, um liberiano internado no estado norte-americano do Texas.

2015

- O presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter, e o presidente da UEFA, o francês Michel Platini, são suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de Ética do organismo que rege o futebol mundial.

© Reuters

2017

- Morre aos 87 anos, em Paris, Jean Rochefort, ator, um dos rostos mais conhecidos do cinema francês.