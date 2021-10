Indonésia aceita resultados do referendo em Timor-Leste: o que ficou para a História a 18 de outubro

Lorenio Do Rosario/ AP

1830

Por decreto de D. Pedro IV, a bandeira portuguesa, com o escudo sobre um fundo branco, é substituída pela bandeira bicolor, branca e azul.

1867

Os EUA tomam posse do Alasca.

Mark Thiessen

1893

Morre, aos 75 anos, o compositor francês Charles Gounod, autor das óperas "Fausto" e "Romeu e Julieta".

Kerstin Joensson

1931

Morre, aos 84 anos, o cientista norte-americano Thomas Alva Edison.

1982

A resistência afegã acusa a URSS do uso de armas químicas.

John Thor Dahlburg

1988

O Nobel da Economia é atribuído ao francês Maurice Allais.

1997

É inaugurado o Museu Guggenheim, em Bilbau, Espanha.

1999

A Indonésia aceita os resultados do referendo de 30 de agosto em Timor-Leste e anula o decreto de anexação do território.

Charles Dharapak/ AP

2001

O Prémio Sakharov é atribuído ao Bispo de Lubango, D. Zacarias Camuenho.

2002

É preso o líder do movimento terrorista indonésio Jemaah Islamia, Abu Bakar Ba'asyir.

Darren Whiteside

2007

Mais de 200 mil pessoas participam, em Lisboa, numa manifestação nacional convocada pela CGTP, em protesto contra a situação económica e social do país e as políticas europeias. A manifestação decorre no mesmo dia da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da UE, também em Lisboa

Jose Manuel Ribeiro

- O presidente em exercício da UE, José Sócrates, tendo ao seu lado o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, anuncia um acordo entre representantes das confederações patronais e sindicais da Europa em torno da modernização do mercado de trabalho e dos princípios da "flexigurança"

POOL New

2017

O contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star é assinado, em Lisboa, concretizando assim a alienação do banco a privados três anos depois da resolução do BES.

Rafael Marchante

- Com apenas 18 anos, Mile Svilar, do Benfica, torna-se no guarda-redes mais jovem de sempre a estrear-se na Liga dos Campeões, num jogo frente ao Manchester United.