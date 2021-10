ETA anuncia fim definitivo da ação armada: o que ficou para a História a 20 de outubro

1854

- Nasce o poeta francês Arthur Rimbaud, autor de "Temporada no Inferno" e "Iluminações".

1870

- Covilhã passa a cidade.

1913

- Levantamento monárquico, em Portugal, liderado por João de Azevedo Coutinho.

1964

- Morre, com 90 anos, Herbert Clark Hoover, antigo Presidente dos EUA, promotor do auxílio norte-americano à Europa durante a Grande Guerra de 1914-18.

1972

- É aprovada a resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena Portugal pelo ataque a um aldeia do Senegal.

1980

- A Frente Republicana e Socialista, aliança do PS, UEDS e ASDI, anuncia o apoio à recandidatura de Ramalho Eanes à Presidência da República Portuguesa.

1984

- Morre, com 82 anos, o físico britânico Paul Adrien Maurice Dirac, Prémio Nobel em 1933.

1992

- É assassinado o jornalista Fernando Marcelino, no Huambo, Angola.

1995

- Willy Claes, pronunciado num caso de corrupção, renuncia ao cargo de secretário-geral da NATO.

2005

- Cavaco Silva apresenta a candidatura à Presidência da República.

2011

- A ETA, organização terrorista que defende o separatismo basco, anuncia que "decidiu o fim definitivo da sua ação armada".

2014

- A Organização Mundial da Saúde declara oficialmente a Nigéria livre de Ébola, após 42 dias - ou dois períodos de incubação - sem qualquer novo caso confirmado do vírus mortal.



2016

- Morre, aos 77 anos, Junko Tabei, a primeira mulher a escalar o Monte Evereste em 1975.

2018

- O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia que os Estados Unidos se vão retirar de um tratado sobre armas nucleares assinado com a Rússia durante a Guerra Fria (Depois do anúncio, os EUA saíram mesmo do tratado).

2019

- O Sporting rescinde os protocolos com as claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI, alegando a escalada de violência.