Lance Armstrong perde títulos da Volta a França: o que ficou para a História a 22 de outubro

1883

Abre a Metropolitan Opera Housa de Nova Iorque, com a estreia norte-americana de "Fausto", de Gnoud.

1938

O norte-americano Chester Carlson regista a patente da fotocopiadora.

1973

Morre o violoncelista catalão Pablo Casals. Tinha 96 anos.

1987

O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta de origem russa, exilado nos EUA, Joseph Brodsky, de 47 anos.

BORJE THURESSON

2002

Realiza-se a primeira cirurgia para tratamento da doença de Parkinson, em Portugal, no hospital de S. João, no Porto.

Twitter @JornalMira

- Morre, aos 89 anos, Richard Helms, antigo diretor da CIA, demitido pelo presidente dos EUA Richard Nixon por se ter recusado a impedir o inquérito no âmbito do escândalo Watergate.

2006

O Papa Bento XVI dirige uma saudação cordial aos muçulmanos por ocasião do fim do Ramadão e sublinha a sua solidariedade para com as "vítimas inocentes" da violência no Iraque.

Victor R. Caivano

- Morre, com 88 anos, Choi Kyu-hah, antigo presidente da Coreia do Sul (1979-80).

2007

O ex-Presidente moçambicano Joaquim Chissano vence o Prémio Mo Ibrahim de boa governação, no valor de 3,5 milhões de euros, entregue pela primeira vez em Londres pelo ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan.

THEMBA HADEBE

2012

A União Ciclista Internacional retira a Lance Armstrong as suas sete vitórias na Volta a França em bicicleta, na sequência do relatório da Agência Antidoping dos Estados Unidos que acusa o corredor norte-americano de dopagem sistemática.

Marcio Jose Sanchez

2020



- Portugal regista neste dia 3.270 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 16 mortes relacionadas com a covid-19.



- Em Conselho de Ministros o Governo proíbe a circulação entre concelhos no continente entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro (fim de semana do Dia de Finados).



- Na Madeira o Governo prolonga a situação de calamidade até 30 de novembro.