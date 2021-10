Marcelo encontra-se com Fidel Castro em Havana: o que ficou para a História a 26 de outubro

1823

Conjura frustrada de D. Miguel e D. Carlota Joaquina para o afastamento de D. João VI e a suspensão da Monarquia Constitucional.

1863

É fundada em Londres a Football Association (FA), a primeira associação de futebol do mundo. A FA é a entidade que controla o futebol inglês e que formulou as primeiras regras que pouco se alteraram ao longo do tempo.

1911

Nacionalistas chineses proclamam a República da China.

1933

Morre, com 78 anos, o pintor português José Malhoa, autor de "Os Bêbados" e "A Ilha dos Amores".

1955

O general Ngo Dinh Diem proclama a República do Vietname do Sul.

Fred Waters

1969

Eleições para a Assembleia Nacional (ANP). A ANP, partido único do regime ditatorial, reclama a vitória com 88% dos votos. Forma-se a Ala Liberal, na qual se destacam José Pinto Leite, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Miller Guerra.

1973

A ONU reconhece a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, proclamada a 25 de setembro pelo PAIGC.

1980

Morre, no Brasil, Marcello Caetano, presidente do Governo português de 1968 a 25 de abril de 1974. Tinha 74 anos.

Reuters

1984

Morre, em Greenwich, EUA, aos 87 anos, o aviador português José Cabral que transportou refugiados dos países ocupados pelas forças de Hitler, durante a II Guerra Mundial.

1989

A UNESCO aprova a utilização da língua portuguesa nas atividades da organização.

1994

O rei Hussein da Jordânia e o primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin, assinam, em Washington, o acordo de paz depois de 46 anos de conflitos.

2006

Portugal chega a acordo sobre a venda da Hidroelétrica de Cahora Bassa com Moçambique. Recebe 950 milhões de dólares (cerca de 750 milhões de euros) pela venda da maioria do capital da Hidroelétrica, provenientes da receita de privatização. O acordo é assinado no dia 31.

2007

O escritor Valter Hugo Mãe é distinguido, por unanimidade, com o Prémio Literário José Saramago 2007, pelo romance "O remorso de Baltazar Serapião".

2012

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é condenado a quatro anos de prisão pelo Tribunal Penal de Milão por delito de fraude fiscal no chamado caso Mediaset.

Andrew Medichini

2013

Milhares de pessoas participam numa manifestação promovida pelo movimento "Que se lixe a 'troika'", que junta nas ruas de Lisboa várias gerações para mostrar indignação contra as políticas do Governo e pedem a saída da 'troika'.

Francisco Seco

2016

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontra-se com o líder histórico cubano Fidel Castro, em Havana, durante a sua visita de Estado a Cuba.

© Handout . / Reuters

2019

Morre, aos 89 anos, Robert Evans, produtor norte-americano de filmes como "O Padrinho" e "Chinatown".