UNESCO foi criada há 75 anos: o que ficou para a História a 4 de novembro

1946

É constituída a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

1952

Dwight Eisenhower é eleito presidente dos EUA.

1964

TAP realiza primeiro voo regular entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal.

1992

O democrata Bill Clinton é eleito presidente dos Estados Unidos da América.

1995

O primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin é assassinado a tiro, em Telavive, por um extremista judeu.

1997

O escritor português José Saramago apresenta o romance "Todos os Nomes".

2007

Milhares de simpatizantes de Hugo Chávez saem às ruas de Caracas para manifestar apoio à reforma de 69 artigos da Constituição venezuelana, que passará a permitir que o Presidente se recandidate ao cargo quantas vezes quiser.

2008

O Sporting alcança pela primeira vez na sua história os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer em casa o Shakhtar Donetsk por 1-0, em encontro da quarta jornada do Grupo C.

2018

Miguel Oliveira sagra-se vice-campeão mundial de Moto2, atrás do italiano Francesco Bagnaia, e a Honda conquista o título de construtores, no final do Grande Prémio da Malásia.