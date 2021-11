Ciclone Sidr causa milhares de mortes no Bangladesh: o que ficou para a História a 15 de novembro

1492

O navegador Cristóvão Colombo anota, no seu diário de bordo, o uso do tabaco entre os índios.

1924

Desaparece, no Mar do Norte, o aviador português Sacadura Cabral.

1976

Morre, com 72 anos, em Paris, o ator Jean Gabin.

1980

O Papa João Paulo II reafirma a condenação da Igreja Católica ao divórcio, aborto e das relações sexuais pré-conjugais, numa comunicação em Colónia, RFA.

2003

Dois atentados a duas sinagogas, em Istambul, Turquia, causam a morte de 20 pessoas e cerca de 30 feridos.

2006

O Tribunal Constitucional aprova, por maioria, a pergunta do referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.

2007

O ciclone Sidr, com ventos com mais de 240 quilómetros/hora, atinge a costa Sul do Bangladesh e provoca mais de 3.400 mortos, mas a Sociedade do Crescente Vermelho estima em cerca de 10.000 o número de vítimas mortais.

2018

Pelo menos 56 mortos e mais de 300 desaparecidos num incêndio em Paradise, na Califórnia, Estados Unidos.