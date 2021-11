Início do julgamento do processo Casa Pia: o que ficou para a História a 23 de novembro

1964

- O Vaticano publica a abolição do latim como língua dos ofícios católicos.

AP

1970

- É publicado pela primeira vez o jornal satírico Charlie Hebdo.

1976

- Morre, com 76 anos, André Malraux, escritor e político francês, herói da Resistência à ocupação nazi, durante a II Guerra Mundial, ministro da Cultura em 1960.

ASSOCIATED PRESS

1989

- O Presidente da República Mário Soares é agraciado com a medalha da Ordem Nacional das Colinas do Boé, a mais alta condecoração guineense.

Benoit Doppagne

1995

- Morre, aos 63 anos, o cineasta francês Louis Malle, realizador de "O Sopro no Coração" e "Trinta Anos Esta Noite".

ASSOCIATED PRESS

2001

- É inaugurada em Lisboa a maior loja da cadeia espanhola El Corte Inglês, empregando 2.500 pessoas.

STEVEN GOVERNO

2003

- É inaugurado o Estádio Algarve.

Nacho Doce

2004

- Começa, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento do caso Casa Pia.

Francisco Seco

2006

- Morre, aos 43 anos, Alexander Litvinenko, antigo agente secreto russo.

ALISTAIR FULLER

2008

- O Presidente da República, Cavaco Silva, publica no site da Presidência da República uma nota oficial demarcando-se de qualquer ligação ou envolvimento em negócios, prestação de serviço ou mesmo empréstimos relacionados com o Banco Português de Negócios, envolvido em alegados escândalos financeiros que levaram já à detenção do seu antigo responsável, Oliveira e Costa.

JASPER JUINEN

2012

- Um dos dez homens mais procurados pelo FBI é detido no México. Joe Luis Saenz, alegado membro de um grupo criminoso, foi preso sob custódia em Guadalajara, após uma operação conjunta levada a cabo com o governo mexicano.

Handout .

2017

- Morre, aos 53 anos, em Lisboa, João Ricardo, ator e encenador.

2019

- O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, conquista pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o River Plate por 2-1.

ANTONIO LACERDA

2020



- O documentário "Zé Pedro Rock n'Roll", de Diogo Varela Silva, sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, vence prémio de melhor longa-metragem internacional do festival norte-americano Silicon Beach Film, anunciou hoje a produtora.