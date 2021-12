Saddam Hussein capturado por tropas dos EUA: o que ficou para a História a 13 de dezembro

1521

- Morre, com 52 anos, D. Manuel I.

1570

- A Dinamarca reconhece a independência da Suécia.

1789

- Os Países Baixos austríacos declaram a independência, sob o nome de Bélgica.

1918

- Grande Guerra 1914-18. Forças norte-americanas atravessam o Reno em Koblenz, Alemanha.

1955

- Morre, com 81 anos, o professor Egas Moniz, criador da psicocirurgia e Prémio Nobel da Medicina em 1949, pela descoberta da leucotomia pré-frontal (lobotomia). António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz foi médico, neurologista, cientista, professor, político, escritor, ensaísta e industrial.

1972

- Os astronautas da nave Apollo-17, na última missão espacial norte-americana na Lua, deixam, na superfície do satélite, uma placa dedicada à paz.

1980

- Francisco Pinto Balsemão é eleito presidente do PSD, sucedendo a Francisco Sá Carneiro.

1987

- O FC Porto ganha a primeira Taça Intercontinental de futebol, frente ao Peñarol, por 2-1, após prolongamento (0-0, 8-7), em Tóquio, no Japão.

1996

- O Prémio Pessoa é atribuído ao neurocirurgião João Lobo Antunes.

2000

- 36 dias após as eleições norte-americanas, o democrata Al Gore assume a derrota, apesar do maior número de votos populares. George W. Bush é declarado presidente dos EUA.

2003

- Saddam Hussein é capturado por tropas dos EUA, perto de Tikrit, Iraque, sua cidade natal. Tem consigo 750 mil dólares, uma pistola e duas kalashnikovs.

2008

- Paulo Portas, candidato único à liderança do CDS-PP, é reeleito líder do partido com 95,1 por cento dos votos.

2012

- A Zona Euro decide desbloquear uma nova tranche de 34 mil milhões de euros de ajuda à Grécia, anuncia formalmente o Eurogrupo.

2013

- A investigadora Maria Manuel Mota é distinguida com o Prémio Pessoa 2013.

2018

- Chérif Chekatt, o autor do ataque terrorista de dia 11 em Estrasburgo, é abatido pela polícia francesa.