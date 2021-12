Eusébio chega a Lisboa para jogar no Benfica: o que ficou para a História a 15 de dezembro

1640

- D. João IV é aclamado rei de Portugal.

1890

- Sitting Bull, chefe índio dos Sioux, é morto no Dakota do Sul por forças militares.

1791

- São ratificadas as dez primeiras emendas à Constituição dos EUA, "The Bill of Rights", que consagram, entre outras, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e associação e os direitos dos cidadãos perante a justiça.

1914

- Grande Guerra de 1914-18. A Sérvia é tomada pelas forças austríacas.

1917

- Grande Guerra 1914-18. A Rússia assina o armistício com a Alemanha e retira-se do conflito.

1939

- Estreia-se o filme "E Tudo o Vento Levou", de Victor Fleming, em Atalanta, EUA.

1944

- Desaparece Glenn Miller, compositor e chefe de orquestra norte-americano, num voo sobre o Canal da Mancha.

1949

- A Alemanha Federal é abrangida pelo Plano Marshall.

1955

- É constituída, por iniciativa do Governo, a RTP, Radiotelevisão Portuguesa, SARL, com o capital social de 60 mil contos.

1960

- A ONU aprova a Resolução 1542 para a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais.

- O futebolista Eusébio chega a Lisboa para representar o Benfica.

1961

- A Assembleia-geral das Nações Unidas rejeita a proposta da URSS para a adesão da China.

- O antigo oficial SS Adolf Eichmann, responsável nazi pela deportação de judeus durante o Holocausto, é condenado à morte por um tribunal de Jerusalém.

1963

- Os nove países do Mercado Comum europeu definem uma política unificada de combate à falta de petróleo.

1964

- É lançado o primeiro satélite italiano, San Marco 1.

1966

- Morre o cineasta norte-americano Walt Disney. Tinha 65 anos.

1978

- A República Popular da China e os EUA marcam o restabelecimento de diplomáticas a partir de 1 de janeiro de 1979.

1980

- O rei Birenda, do Nepal, um dos últimos monarcas absolutos do mundo, anuncia a reforma constitucional e a realização de eleições parlamentares diretas, em 20 anos.

1982

- O PEV é registado oficialmente no Tribunal Constitucional com a designação "Movimento Ecologista Português - Partido Os Verdes'".

1984

- A URSS lança a primeira de duas naves que irão ao encontro do cometa Halley.

1989

- O Prémio Pessoa é atribuído à pianista Maria João Pires.

1993

- Serguei Cherbakov, futebolista do Sporting, desrespeita um sinal vermelho e embate numa outra viatura, na Avenida da Liberdade, tendo ficado paraplégico na sequência do acidente.

1995

- É emitido o acórdão Bosman pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que estabelece como contrárias à legislação comunitária as regras sobre o número de jogadores estrangeiros em equipas de futebol.

1999

- O dirigente timorense Xanana Gusmão é distinguido com o Prémio Sakharov dos direitos humanos.

- O Prémio Pessoa é atribuído ao compositor português Emmanuel Nunes.

- O presidente ucraniano Leonid Kutchma ordena o fecho da central nuclear de Chernobyl.

2001

- Morre, com 57 anos, o escritor alemão W.G.Sebald, autor de "Austerlitz", "Os Anéis de Saturno", "Vertigo", "Os Emigrantes".

2004

- É firmado o Acordo aduaneiro entre a Turquia e a União Europeia, deixando implícito o reconhecimento de Chipre.

2005

- O Movimento da Resistência Islâmica Hamas vence as eleições municipais nas principais cidades da Cisjordânia.

- Morre Julian Mariás, escritor e filósofo espanhol, discípulo de José Ortega e Gasset, pai do escritor Javier Mariás. Tinha 91 anos.

2006

- Entra em vigor a nova Lei da Nacionalidade.

- O Japão aprova a criação de um Ministério da Defesa, pela primeira vez desde que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial.

- Os alemães deportados da Silésia depois da II Guerra Mundial apresentam uma queixa e um pedido de indemnização no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra a Polónia, que acusam de ter confiscado ilegalmente as suas antigas propriedades.

- A Fundação Calouste Gulbenkian é eleita personalidade portuguesa de 2006 pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

- Morre, com 67 anos, Clay Regazzoni, antigo piloto suíço de Fórmula 1.

2008

- O gestor de fundos e ex-presidente do Nasdaq, Bernard L. Madoff, de 70 anos, é detido pelas autoridades federais norte-americanos com acusações de fraude que podem chegar a 50 mil milhões de dólares (cerca de 38 mil milhões de euros) e que afectam várias instituições financeiras, incluindo europeias.

2008

- O tema "Sound of kuduro", dos portugueses Buraka Som Sistema, do álbum "Black Diamond", é considerado um dos melhores do ano pelo jornal britânico The Observer.

2010

- Morre, aos 66 anos, o jornalista Carlos Pinto Coelho, após uma operação à artéria aorta no Hospital de Santa Marta. Na televisão, fica conhecido pelo programa cultural "Acontece", que apresenta durante quase 10 anos, tendo durante a sua carreira também assinado um programa de debate semanal na TSF, o "Direto ao Assunto".

2011

- Ilich Ramirez Sanchez, conhecido como Carlos, o Chacal, é condenado a prisão perpétua, com 18 anos de segurança, pelo tribunal especial de Paris que o considerou culpado de quatro atentados mortíferos cometidos em França, há quase 30 anos.

2013

- Nelson Mandela é enterrado com honras militares, junto dos seus próximos na sua propriedade em Qunu, aldeia no sudeste da África do Sul, na qual passou a infância.

2017

- A agência de notação financeira Fitch retira Portugal do 'lixo' melhorando em dois patamares o 'rating' atribuído à dívida pública portuguesa, de 'BB+' para 'BBB', o segundo nível da categoria de investimento.

- O primeiro contrato para a gestação de substituição em Portugal é autorizado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA). Uma avó é autorizada a ser gestante do neto.

2018

- A queda de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no concelho de Valongo, distrito do Porto, causa a morte aos quatro ocupantes, dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira.

2018

- Morre, aos 94 anos, Girma Wolde-Giorgis, ex-Presidente da Etiópia que dirigiu aquele país africano entre 2001 e 2013.