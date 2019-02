Rui Pinto terá ficado com 17 mil euros de 264 mil desviados de banco offshore

O hacker em prisão domiciliária na Hungria por denunciar negócios do futebol do chamado "Football Leaks" será o único suspeito do desvio de 264 mil euros de duas contas de um banco das ilhas Caimão.

Segundo o Público de hoje Rui Pinto conseguiu chegar a acordo com a instituição bancária para até que o inquérito-crime fosse arquivado em 2014 pelo Departamento de Investigação e Acão Penal (DIAP) do Porto. Após devolver grande parte do dinheiro das duas transferências.

O valor mais elevado de 229.748 euros terá sido devolvido pelo Deutsche Bank, em Lisboa, mas a primeira transferência dos 34 mil euros segue para a justiça.

Ainda segundo o jornal Público, o acordo previa que Rui Pinto devolvesse apenas metade de 34.627 euros, montante que o Caledonian Bank dizia ter sido “transferido indevidamente através de acesso ilegítimo ao seu sistema informático.

Na última entrevista à revista alemã Der Spiegel em que evitou falar do caso alegando ter assinado “um contrato de confidencialidade com o banco”, não há qualquer cláusula de confidencialidade no acordo.