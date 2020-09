No julgamento de Rui Pinto, o inspetor da Polícia Judiciária responsável pla investigação disse que as autoridades portuguesas não têm as palavras passe para entrar nos discos rígidos do pirata informático.

O fundador do Football Leaks só aceitou colaborar com a PJ se fosse ele a introduzir as senhas de acesso. Assim, a polícia portuguesa não pode fornecer a informação dos discos a polícias de outros países.