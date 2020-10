Football Leaks. A pergunta do ex-diretor desportivo do Sporting para Ana Gomes

Decorre esta quarta-feira no Campus de Justiça de Lisboa a 12.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, em que são ouvidas várias testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Octávio Machado, ex-diretor desportivo do Sporting, manifestou desagrado por ter tido o e-mail devassado.

Octávio Machado também revelou estupefação pelo facto de o futebol ser um dos principais pontos de interesse da investigação.

Ana Gomes, a agora candidata à Presidência da República, reclamou o estatuto de denunciante para Rui Pinto, algo com que Octávio Machado discorda. O antigo diretor dos “leões” aproveita para questionar a antiga eurodeputada sobre como se sentiria se o seu e-mail fosse invadido.

Serão também ouvidos Augusto Inácio e outros dois ex-dirigentes do Sporting. Na quinta-feira, Bruno de Carvalho é esperado no Campus da Justiça, em Lisboa.

