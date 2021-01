Rui Pinto rejeitou tirar máscara para ser identificado por testemunha

O criador do 'Football Leaks', Rui Pinto, recusou esta quinta-feira tirar a máscara de proteção quando lhe foi pedido pelo tribunal para ser identificado por uma testemunha, alegando razões sanitárias face ao agravamento da pandemia de covid-19.

A 32.ª sessão do julgamento, que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa, foi exclusivamente preenchida com a audição por videoconferência do antigo senhorio húngaro Balint Bozo, que confirmou que Rui Pinto arrendou um quarto de um apartamento em Budapeste entre 2015 e 2016, descrevendo-o como "um rapaz novo, boa pessoa e português".

Dificuldades manifestadas para reconhecer Rui Pinto com a máscara

Foi então solicitado ao criador do 'Football Leaks' que se aproximasse do computador onde estava a ser efetuada a videoconferência para que a testemunha o identificasse. Perante as dificuldades manifestadas para reconhecer Rui Pinto com a máscara, os juízes pediram ao arguido para retirar a máscara, algo que o jovem de 32 anos e a advogada Luísa Teixeira da Mota recusaram, invocando o receio de uma eventual infeção pelo novo coronavírus.

O coletivo de juízes e os outros advogados presentes na sala de audiência chegaram a levantar-se dos seus lugares e a afastarem-se para que Rui Pinto pudesse tirar a máscara com uma distância de segurança, mas nem assim o principal arguido do processo retirou a máscara.

Rui Pinto confirmou a própria fotografia

Os juízes acabaram então por recorrer a uma fotografia do criador da plataforma eletrónica utilizada num artigo da imprensa para mostrar à testemunha, com esta a confirmar que se tratava de Rui Pinto. O próprio arguido - que estava a utilizar duas máscaras em simultâneo - confirmou que era uma fotografia sua, para que não restassem dúvidas.

Balint Bozo adiantou ainda que Rui Pinto acabou por deixar o quarto do apartamento que partilhava com outras pessoas ao fim de cerca de um ano para ir viver sozinho para outra casa, acrescentando que o quarto chegou a ser inspecionado pelas autoridades policiais em 2019, aquando dos procedimentos que levaram à detenção do jovem.

A próxima sessão do julgamento está agora marcada para terça-feira, às 09:30, com a audição do antigo responsável do sistema informático do fundo de investimento Doyen, Jake Hockley.