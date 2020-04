Senhoras e Senhores

Nasceu por isso em 1926, no mês de setembro e na cidade de Detroit, capital do Estado norte-americano do Michigan. A infância tinha tudo para dar certo – filho único de pais instruídos ligados ao ensino, ao jornalismo e à poesia – mas não deu: um divórcio precoce deixou James com pai ausente aos 6 anos de idade. Dificuldades financeiras fizeram-no arranjar trabalho aos 13 anos, mas nem por isso descurou os estudos, interrompidos quando, em meados dos anos 40, se alistou na Força Aérea.

Ligado ao teatro e às artes cénicas desde a juventude, os seus desempenhos esporádicos como ator ajudaram-no a pagar despesas correntes e a encetar uma ligação mais forte ao mundo do espectáculo, com passagens pela Broadway. A sua envolvência com o meio artístico foi aumentando e, durante quase três anos, teve o privilégio de aprender com Stella Adler, atriz pioneira na criação de um centro dramático com o seu próprio nome e com o seu próprio “método” de ensino da representação. A passagem dos anos trouxe consigo a incursão de James Lipton no domínio da escrita e no alargamento de contactos entre gente ligada à indústria do entretenimento, pelo que seria natural a televisão surgir no seu caminho. Aconteceu sobretudo nos anos 80 do século passado, pese embora tenha deixado a sua marca quando produziu a primeira transmissão televisiva da gala da tomada de posse de um presidente norte-americano, no caso a de James “Jimmy” Carter, em 1977.

Seria, no entanto, a década de 90 que traria a James Lipton a notoriedade que o acompanhou até à sua morte, ocorrida no passado dia 2 de março. Porque entre 1994 e 2018 o senhor Lipton foi o anfitrião único de um programa que ele próprio concebeu e que se tornou uma referência para todos os aspirantes a atores ou simples curiosos sobre o mundo do teatro, do cinema e da televisão: o “Inside the Actors Studio”. O nome foi buscá-lo à própria instituição criada, entre outros, por Elia Kazan no distante ano de 1947, e destinada ao ensino da representação, ao seu estudo e formas de evolução. Incontáveis atores e atrizes, aspirantes a atores e atrizes passaram pelo Actors Studio que, em 2006 e depois de uma parceria com a The New School de Nova Iorque, estabeleceu a The Actors Studio Drama School na Pace University, da qual James Lipton foi Reitor Emérito.

Fosse qual fosse o espaço disponível, Lipton conduziu durante 22 temporadas o “Inside the Actors Studio”. Foram quase 300 programas e muito mais as revelações, os desabafos, as confissões e as confidências levadas ao palco, perante audiências de jovens entusiastas aspirantes nos domínios da interpretação, da realização e da escrita, que assistiram ao vivo a entrevistas exemplarmente conduzidas aos maiores nomes do cinema norte-americano. Mais de 200 atores, atrizes, realizadores e argumentistas foram ouvidos e escrutinados em conversas que podem e devem ser vistas na disponibilidade que a internet coloca ao nosso serviço. Pesquisar em Actors Studio dá direito a ver, em excertos ou na versão integral, preciosas conversas tidas com Paul Newman, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Angelina Jolie, Dennis Hopper, Francis Ford Coppola, Elton John, Jack Lemmon, Barbra Streisand ou Harrison Ford, entre muitos outros exemplos. Destes, permito-me destacar as emoções à flor da pele de Martin Sheen, Bradley Cooper ou Ben Kingsley, bem como o divertimento em estado puro das conversas mantidas com Jim Carey ou Robin Williams. São absolutamente imperdíveis...

Danny Moloshok

James Lipton não esteve isento de críticas: muitos chamaram-lhe pomposo, bajulador e excessivamente obsequioso; nada disto lhe beliscou o estilo ou lhe retirou mérito na condução das largas dezenas de entrevistas; às provocações respondeu sempre com bonomia e, para ser franco, com alguma dose de altivez. O próprio admitiu um dia que a sua juventude ficou a dever algo à moral e aos bons costumes, tendo enveredado por comportamentos boémios que o levaram temporariamente à condição de proxeneta de uma jovem parisiense no tempo que passou na “cidade das luzes”.

As confissões do próprio no seu próprio programa aconteceram uma única vez, e é fantástico assistir à última parte do programa, concluído sempre da mesma maneira, com o célebre interrogatório de dez perguntas introduzido pelo francês Bernard Pivot. As respostas são surpreendentes, à semelhança de todas e cada uma das temporadas que foram o “Inside the Actors Studio” conduzidas pelo inolvidável James Lipton.