O Último Ato

O 16º presidente norte-americano, nascido aos 12 de fevereiro de 1809, assistia, na companhia da mulher e do general Grant, à peça “Our American Cousin”, curiosamente assinada por um inglês, Tom Taylor, quando foi vítima de um disparo perpetrado por John Wilkes Booth, um confederado radical que, numa primeira fase, havia pensado raptar o presidente e, com isso, conseguir a libertação de presos confederados. O assassínio ganhou forma depois de ter ouvido Lincoln defender publicamente o direito de voto da população negra, numa alocução proferida apenas 3 dias antes. O ódio às políticas abolicionistas desencadeadas pelo presidente foi levado ao extremo, como extrema foi a decisão tomada por Wilkes, com o auxílio de alguns cúmplices.

A noite daquela sexta-feira estava destinada a proporcionar alguma descontração ao sempre pressionado presidente que cumpria o seu quarto ano de mandato, sob o qual havia enfrentado um dos períodos mais conturbados (provavelmente o mais conturbado) da história do país: a Guerra Civil, que havia dividido a nação entre Norte e Sul. O seu desempenho e astúcia granjearam-lhe popularidade e respeito, mas foram também sinónimo de profunda e nunca debelada animosidade por parte dos seus detratores.

Acompanhado por um só guarda-costas, que se afastou do Teatro Ford durante o intervalo, Lincoln e a sua pequena comitiva ficaram ainda mais expostos ao perigo. Nada faria prever, contudo, que a diversão noturna a cargo desta sátira sobre um americano que vai a Inglaterra para reclamar propriedades da família, se tornasse em tragédia, pese embora o presidente fosse sempre alertado para o perigo das suas aparições em público. Fosse como fosse, pouco depois das dez da noite, Jonh Wilkes conseguiu aceder ao camarote presidencial e daí desferir um único tiro que atingiu Lincoln na cabeça. Após um período de escaramuça, Jonh Wilkes Booth consegue escapar, sendo apanhado cerca de dez dias depois numa quinta na Virgínia, onde resistiu à prisão e morreu, vítima do disparo de um soldado. Abraham Lincoln viria a sucumbir aos graves ferimentos no dia seguinte ao atentado.

Ora, se a história da ação governativa de Abraham Lincoln é por demais conhecida, em virtude da inúmera bibliografia publicada e, mais recentemente, do notável filme de Steven Spielberg sobre o primeiro presidente norte-americano a ser assassinado, menos conhecido será o período em que o jovem Lincoln estava ainda longe da vida política. Proponho que essa eventual lacuna seja preenchida, e logo através daquele que muitos consideram ser o maior realizador de sempre dos Estados Unidos: John Ford.

Aqui se sugere, pois, nestes tempos de autodisciplina ditada pela força das circunstâncias, o visionamento de “Young Mr. Lincoln”, que em português recebeu o nome de “A Grande Esperança”. Datado de 1939, o filme assinala também a primeira de várias colaborações do grande mestre da realização com Henry Fonda. Escusado será dizer que a interpretação do então jovem ator é um dos trunfos deste filme que se vê com o agrado dos grandes clássicos. Revelando então a faceta menos conhecida (ou menos divulgada) de Abraham Lincoln, aqui o vemos a enfrentar as suas lutas pessoais, os seus primeiros tempos de advocacia, o seu percurso romântico e, sobretudo, a construção e afirmação dos ideais que haviam de ganhar mais relevo durante o exercício do seu mandato como presidente.

Este percurso é acompanhado com a singularidade do olhar de Ford, rigoroso e patriótico, e tem na contenção desarmante de Fonda a complementaridade perfeita para fazer de “A Grande Esperança” um filme diferente (para melhor) do que muita coisa óbvia disponível no mercado que nos quer oferecer aquilo que pensamos querer. Vale a pena pensar diferente e ver melhor, sobretudo quando a world wide web coloca à nossa disposição ferramentas realmente úteis para ocasiões como esta.