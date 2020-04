A outra Greta

Misteriosa, enigmática, por vezes seráfica, a sueca naturalizada norte-americana em 1950 tornou-se estrela de cinema quando este ainda não era falado e depois de algumas aparições em anúncios publicitários. O grande écrã chegaria ainda no país de origem, quando em 1924 é secundária no filme “The Saga of Gosta Berling”; foi o suficiente para captar a atenção de Hollywood, e logo pela porta grande: Louis B. Mayer, o homem forte da MGM fê-la viajar para a terra do Tio Sam em 1925, um ano antes da sua estreia americana em “Torrent” (1926). O estrelato à escala global viria um ano depois, quando protagonizou “Flesh and the Devil”, assinado por Clarence Brown, que dirigiu Greta Garbo em sete películas.

O primeiro filme falado (“Garbo Fala!”, lia-se no cartaz publicitário) data de 1930. “Anna Christie” resultou de uma adaptação da peça homónima de Eugene O'Neill e foi produzido pelo famoso Irving Thalberg, um extraordinário produtor de morte prematura e que viria dar nome a um dos mais prestigiados prémios da indústria cinematográfica norte-americana.

https://www.gretagarbo.com/

Garbo fez cerca de dezena e meia de filmes mudos e outros tantos falados, tendo sido nomeada três vezes para os Óscares. Conquistou um prémio honorário atribuído pela Academia pelo seu contributo para a história do cinema. Neste se destacou em vários filmes, tendo chegado a ser a artista mais bem paga de Hollywood, entre a vasta comunidade de atores e atrizes. Da sua filmografia merecem destaque “Anna Karenina” (1935), “A Dama das Camélias” (1936) e o soberbo “Rainha Cristina”, de 1933 ou “Ninotchka”, de 1939. Ficou também conhecida a sua interpretação como Mata Hari (1931), no filme com o mesmo nome e que, à semelhança dos já citados, merece visionamento obrigatório. O seu último filme data de 1941: “Two-Faced Woman” (“A Mulher de Duas Caras”) é, curiosamente, uma comédia romântica, dirigida pelo grande George Cukor, ainda assim pequena nas receitas de bilheteira e ponto final na carreira de Greta Garbo.

A partir desse momento, adensou-se o mistério em torno de uma personalidade que era profundamente avessa à fama e à exposição que esta traz. Esta reserva não surgiu propriamente do seu trabalho no cinema; poder-se-á dizer apenas que a sua condição de atriz e a notoriedade que alcançou apenas inflacionaram o comportamento que revelara já desde a infância. Claro que este comportamento contra a corrente fez com que se construíssem vários mitos em torno do próprio mito que foi Greta Garbo. Considerada excêntrica, o facto de se ter isolado logo após o adeus ao cinema reforçou a aura misteriosa que permaneceria até à sua morte.

Nunca tendo casado e sem filhos, permanecendo afastada do mediatismo e do contacto social, Greta Garbo foi alvo das mais diversas especulações; e, no entanto, todos sabiam onde procurá-la, tarefa inequivocamente mais fácil do que dar com ela. A “esfinge”, como era muitas vezes apelidada, instalou-se num apartamento de Nova Iorque, onde viveu quase 40 anos. Fez algumas viagens ao estrangeiro, onde conheceu e se correspondeu com diversas pessoas, nenhuma delas com ligações propriamente estreitas com a sétima arte. Encontrou confidentes que a ajudaram a passar o tempo, normalmente em caminhadas que arriscava fazer na movimentada cidade onde tentava passar despercebida. Também nunca fez por esconder (nem por revelar, diga-se) essa espécie de sombra que marcou sempre a sua existência. Confessou-se deprimida e, por vezes, com um comportamento alternado entre a euforia e a disforia, nenhuma delas de fácil explicação.

Ainda assim, o mistério da vida pessoal de Garbo não impediu a notável revelação que foi o seu desempenho no cinema. Figura icónica e quase de culto para uma certa... cultura, a verdade é que, para a maior parte das pessoas, continua a ser lembrada mais pela sua excentricidade do que pela marca que deixou nos filmes em que participou. Urge, pois, colmatar esta injustiça e repor nas telas de nossa casa as imagens poderosas e singulares que fazem hoje, 30 anos passados sobre a sua morte, a doce recordação de um tipo de cinema que desapareceu e num tempo em que as vedetas o eram pela qualidade dos seus desempenhos e não por qualquer tendência amadora proveniente de redes sociais.