O Homem e o seu Todo

A descoberta surgiu num livro de Português do 8º ano de escolaridade. Preservado que está o livro, somada escolaridade, fica a memória desse excerto que entre tantos convergiram na ditosa súmula do manual de aprendizagem. Falava de um homem algures encontrado em sítio de comer e beber. Adepto das palavras e da língua que as profere, desdentado e ébrio, o homem discorreu então sobre os dicionários, os académicos e os populares, teceu sobre eles considerações entre o desabafo e uma filosofia muito própria, elencou vocábulos proferidos em catadupa: “ardimento”, “solerte”, “roaz”... para no fim pedir, num misto de desafio e de súplica, para que o interlocutor proferisse sem timidez uma última palavra: “Protérvia!”

Nunca mais dela me esqueci e, pouco tempo depois de a ter lido, fui ao muito velho dicionário que então possuía (e que ainda possuo) para mergulhar na definição que aquele jazigo de vocábulos me apresentou: substantivo feminino, petulância. Muito tempo depois, encontrei sem procurar o livro de onde fora retirado o excerto que tanto me cativara; chama-se “Gaveta de Nuvens” e foi escrito em 1975.

De José Gomes Ferreira havia lido apenas, porque integrado no programa escolar, “As Aventuras de João Sem Medo”, exemplo notável de criatividade e de escrita para um público mais juvenil, mas que, aqui o garanto, pode e deve ser lido por gente de todas as idades. O seu autor, no Porto nascido, em Lisboa vivido e feito cidadão do mundo, fascinou gerações que lhe puderam admirar a notável ficção, a esclarecida poesia, os diversos ensaios e estudos, os imperdiveis diários e memórias, as crónicas e os contos. Da vasta bibliografia por si deixada, permito-me destacar (e sugerir) a leitura de “O Mundo dos Outros” (1950), o já mencionado “Gaveta de Nuvens”, o porventura menos conhecido mas não menos notável “Tempo Escandinavo” (1969) – conjunto de crónicas ficcionadas do tempo em que serviu como cônsul de Portugal na Noruega – ou “Poeta Militante”, título enraizado no próprio modo como o autor se definia. Foi no início dos anos 30 do século passado que José Gomes Ferreira a sério enveredou pela dedicação à poesia, sem descurar naturalmente o território da ficção que havia de consolidar-se ao longo da sua vida.

Homem de múltiplos talentos, foi também um entusiasta da música, tendo inclusivamente assinado algumas peças, das quais se destaca “Idílio Rústico”, um poema sinfónico composto quando o autor tinha apenas... 17 anos! Esta vertente menos conhecida de José Gomes Ferreira no mundo da música é enquadrada pelo próprio em livro raro mas delicioso a que chamou “Música – Minha Antiga Companheira desde os Ouvidos da Minha Infância". E por falar em ouvidos, o homem que não foi só das letras deixou alguns registos, raros, na discografia onde lê a sua própria poesia. Datadas essencialmente dos anos 70, estas obras têm então o grande mérito e a grande curiosidade de podermos ouvir um poeta maior ler as suas próprias palavras. As mesmas que, em colaboração com Fernando Lopes-Graça, deram origem ao notável “Acordai!”, poderoso incentivo que estimula o inconformismo e a resistência perante a adversidade, tão necessária agora em que a vida está suspensa na incerteza do futuro.

Ler José Gomes Ferreira é redescobrir quem há muito deixou os escaparates, quem pouco ou nada deles precisou até à sua morte, ocorrida em 1985. Além da leitura da sua obra, diversificada no género e ousada na escrita, permito-me uma outra sugestão: que se veja e que se escutem as “Palavras Ditas” do grande Mário Viegas, com um programa dedicado justamente a José Gomes Ferreira. Está disponível na internet e é garante de uma aproximação talvez ainda maior ao notável trabalho de um autor português que merece, sem qualquer dúvida, uma urgente (re)visitação.