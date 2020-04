(En)cantadores do Destino

Cumpre desde já aqui dar conta de duas estranhezas que pautaram a minha própria relação com o Fado: gosto dele desde que me conheço, da tenra idade aos perros ossos; nunca o abandonei no interesse e na regular audição. E nele incluo o extinto fado-canção, onde primoravam nomes como António Mourão, Frei Hermano da Câmara, por vezes Carlos Ramos ou António Maria de Matos, que o público conheceria com o nome artístico de Tony de Matos. O teatro de Revista em muito terá contribuido para a divulgação desta espécie de sub-género, graças também ao contributo de grandes maestros e compositores que, de resto, deixaram a sua marca no estilo mais purista do Fado.

No que a este concerne, lembro regularmente as fortes presenças de Fernando Farinha, de canto austero e poderosa projeção vocal, conhecido como “o miúdo da Bica” por nesse popular bairro de Lisboa ter descoberto e ter sido descoberto como intérprete de excelência; prova disso o facto de ter sido considerado em 1960 “A Voz Mais Portuguesa de Portugal”. Com passagens pelo cinema, teve direito a película autobiográfica que foi um êxito à época e que, ainda hoje, passa de quando em vez, em memórias televisivas. Outra figura proeminente foi a de Carlos Ramos – figura de estilo, com pose assente num banco que lhe sustentava a perna enquanto abraçava a inseparável guitarra. “Não venhas tarde” perpetuou-lhe o lugar na galeria de celebridades fadistas, mas outros foram os temas com os quais se destacou: “Senhora do Monte”, “Canto o Fado”, “O Amor é Louco” são, mesmo hoje, dignos de audição e outorgantes de prazer garantido.

Muitos outros intérpretes foram determinantes na assunção do Fado enquanto género musical singular e, por isso mesmo, distintivo entre todos: a grande Argentina Santos, que respirava o Fado ao mesmo tempo que fazia prolongar o lamento cantado até ao limite; a quase esquecida Ada de Castro, pequena em tamanho, grande na voz e na humildade patente no tema “Sou Fadista”, quando confessa:

“Não sou fadista de raça,

graça ou desgraça, vocês dirão.

Sem ser Amália ou Severa

sou tão sincera como as que são.”

E assim foram Maria Teresa de Noronha, cujo canto a levou a atuar para Grace Kelly e o Príncipe Rainier do Mónaco, e aconduziu ao êxito por terras de Espanha e outros mundos e a uma atuação para a BBC. Muito graças ao seu estilo muito próprio na arte de bem dizer e, muito provavelmente também devido às suas origens, é-lhe atribuído o epíteto de “fado aristocrático”.

Sofisticado, elegante, contido mesmo na exuberância, Carlos do Carmo é, justa ou injustamente (consoante o olhar de cada um) um capítulo à parte na história do Fado; e não é pelo Grammy que recebeu, ou pelo Goya que partilhou; é-o pelo facto de ter um notável e longo percurso de sucesso, junto de público e crítica. “Um Homem na Cidade” continua a ser uma obra de referência no panorama do fado, muito graças à extraordinária poesia de José Carlos Ary dos Santos, cantada até à última sílaba na candura da voz daquele a quem o poeta chamava “Charles do Charme”. Assumida que está a retirada dos palcos, é sempre altura de recordar as largas centenas de gravações e concertos que fizeram do cantor uma marca do género que ajudou a elevar à categoria de Património Imaterial da Humanidade.

© Simon Frederick 2009

Se tiveram a grata fleuma de ler até aqui, terão reparado que Amália esteve (quase) ausente da módica prosa; tal facto tem a ver com a outra estranheza que mencionei sem especificar bem no início do texto. É que, sendo eu assumido adepto e defensor do Fado, mais do que às paredes aqui confesso que só mais tarde na vida apreciei sem reservas o inigualável talento da mulher que mudou o fado. Não tendo sido, por isso, um amor à primeira vista, tornou-se depois disso um amor incondicional e perpétuo.

Museu do Fado

Felizmente para Portugal e demais mundo, a obra da diva que nunca quis sê-lo está imensamente acessível, significando isto não haver pretexto para que, neste tempo de pausa forçada, não nos deixemos enlevar pela voz única que enobrece a alma de quem a escuta, que de orgulho enche o peito de quem a acolhe. “Segredo” é, para mim, um disco de eleição. Editado em 1997, reúne uma série de inéditos e devidamente recuperados de gravações registadas entre 1965 e 1975. O tema que abre o disco envolve-nos logo no primeiro instante: as palavras de Reinaldo Ferreira elevam-se na voz de Amália, como se o silêncio fosse uma maldição que estamos gratos ter sido quebrada pela intimidade do timbre que emerge como uma confissão. O segundo tema mais não faz que acentuar o primeiro: “Primavera”, de David Mourão Ferreira, tem o poder do cinzel violando a pedra lioz. São apenas duas das 12 gemas que dão luz à sobriedade deste disco. O timbre e a incrível pujança da voz de Amália estão, pois, à disposição da nossa vontade, do preenchimento do nosso desejo em dar um sentido à vida no momento em que esta, mais do nunca, parece desafiar-nos.

O mesmo será válido para o injustamente esquecido João Ferreira Rosa, redutoramente apontado pelo seu “Fado do Embuçado”, quando nos deu o primor de “Pedi a Deus”, “Fragata”, “Fado dos Saltimbancos” ou “Despedida”. Ou o sempre ativo João Braga, a voz das profundezas da lírica que, à semelhança de Amália, ousou trazer para o fado o risco das palavras escritas por nomes como António Botto, Sophia de Melo Breyner ou Miguel Torga. Ou o inesquecível Alfredo Marceneiro (a “Casa da Mariquinhas” interpretada pelo mestre é do melhor que se pode ouvir no fado), cujo estilo não pode ser copiado ou sequer aproximado, tal a singularidade vocal do melhor autodidata que o fado já conheceu.

Graças demos, por isso, a um género que nos engrandece enquanto herdeiros do país que “é tudo o que o mar não quis”, como disse em tempos António Lobo Antunes. Às gerações do Fado, passadas, presentes e futuras, que ajudaram e ajudam em cada tema cantado a prolongar no tempo a memória que este há de ter desta música que é nossa.