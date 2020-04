Os Mil Tempos da Valsa

O mesmo que parece esvoaçar quando escutamos o belga que muitos ainda hoje julgam francês, tal a regularidade de presenças em terras gaulesas, nelas tendo vindo a despedir-se da preenchida vida no nono dia de um outubro outonal na Ile de France, na região de Paris. Assim aconteceu em 1978, traduzindo-se em 69 anos a idade da inocência de um notável escritor de canções.

Os amigos recordam-lhe a figura juvenil dos primeiros tempos; os braços longos, talvez demasiado longos em função dos ombros quase sempre retraídos. E depois o sorriso, ainda mais ampliado por branca e bem presente dentição. De quando em vez, um violão pendia-lhe no gesto displicente que parecia acompanhá-lo desde os tempos de uma escola onde o aluno menos que médio descobriu nas artes de palco o início de uma vocação. A ela aderiu com maior fervor, acrescentando-lhe pequenos recitais onde dá conta do seu talento para a música e, sobretudo, para a poesia destinada ao canto.

Gonzalo Fuentes

É nos cantos de bares e ruas que entoa os ecos do que lhe vai na alma; Bruxelas a cidade onde o tudo que era pouco o acolheu e lhe deu modesta mas sólida projeção. Mas com a capital veio também a saturação com um ambiente que considerava demasiado burguês. Numa decisão de cariz puramente pessoal, deixou para trás a cidade quase berço, mas nunca esqueceu a nação que de modo inigualável retratou no poderoso “Le Plat Pays”.

Chegado a Paris, uma conjugação de contactos, alguns deles casuais, com gente que conhecia gente ligada ao espectáculo e à música, ditaram um progressivo e sustentado reconhecimento à escala nacional, primeiro, e à escala internacional com a passagem do tempo. Brel tornar-se-ia uma presença assídua em espectáculos partilhados e depois de nome próprio, que o levaram por diversas vezes à mítica sala do Olympia de Paris. Aí deu os seus mais extraordinários concertos, e a boa (excelente!) notícia é que, em registos áudio e vídeo, estão disponíveis na vontade do clique que nos ingressa na internet e, em boa verdade, no YouTube que, voluntária ou involuntariamente, se tornou num mais que interessante depositário da obra de Jacques Brel. Nesse sítio encontramos um integral desses concertos onde percebemos que uma hora será sempre muito pouco para ver e ouvir Brel. Para ver, sim: cada um dos temas por ele interpretados é uma representação autónoma de cada uma das histórias contadas e cantadas como só o próprio conseguia. Veja-se o exemplo de “Les Bigotes” (“As Beatas”), poderosa crítica social aos excessos ditados por costumes morais de duvidosa consistência que não seja aquela que fomenta o martírio enquanto reconhecimento por terceiros. Ou o emblemático “Amsterdam”, onde somos transportados – eu diria que embalados – para as tascas e ruelas onde marinheiros de todas as proveniências aportavam em busca de mulheres e de validação da sua própria masculinidade. As últimas estrofes têm o poder da genialidade:

“E quando estão bem bêbedos

Levantam o rosto para o céu

Assoam o nariz nas estrelas

E mijam da mesma forma que eu choro

Sobre as mulheres infiéis.”

As palavras de Brel são impressões indeléveis nessa impressão maior que é a vida. Cantou-a como poucos, não tanto em busca de amores e desamores, antes apontando pequenos retratos no imenso caleidoscópio de observação que foi a paleta de cores com que pintou todas e cada uma das suas canções. “Voir un Ami Pleurer”, “a Valse à Mille Temps”, “Les Singes”, “Les Flamandes”, “Les Bourgeois”, “Les Prénoms de Paris”, “Quand on n´a que L´Amour” ou o eterno “Ne me quitte pas” são vívidas imagens de marca da marca deixada por Jacques Brel.

Aventureiro, pleno de vida e de vontade de viver, foi marinheiro e piloto encartado, viajou pelo mundo e até dirigiu filmes, tendo participado em 1972 numa delícia chamada “L'aventure c'est l'aventure”, de Claude Lelouch e cujo visionamento aqui se recomenda vivamente. Em matéria de trabalhos discográficos, monsieur Brel deixou um legado de dezenas de canções repartidas por mais de uma vintena de álbuns, dos quais “Brel” (tão simples quanto isto) foi o último registo. Afetado por um tumor pulmonar detetado em 1974, o artista genial morreria quatro anos mais tarde. Eram 4 e 10 da madrugada por acontecer no dia 9 de outubro de 1978.