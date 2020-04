Quem tramou Roger Stone?

No caso em apreço, parece difícil encontrar quem goste realmente de Roger Stone; a menos que nos dirijamos ao número 1600 da Pennsylvania Avenue, em Washington. É lá que vive Donald Trump... A relação entre os dois nem sempre foi pacífica (não é propriamente uma surpresa), mas o facto é que, mesmo depois de zangas e de versões distintas sobre a sua origem e o seu termo, o facto é que Stone nunca deixou de apoiar publicamente o 45º presidente norte-americano. De onde vem esta lisonja?

Vem de longe o apoio de Roger Stone ao Partido Republicano, e começou de forma pouco auspiciosa: Richard Nixon é o grande herói americano para este consultor e estratega, recentemente condenado a passar 40 meses na prisão. Já lá vamos – não à prisão, mas às razões que a ditaram. Para já, sublinhar que o escritório do senhor Stone está, todo ele, decorado a preceito com iconografia diversa do único presidente dos Estados Unidos a demitir-se do cargo, um pormenor que não deteve Roger Stone, antes lhe incutiu uma espécie de sentido de missão que o levou a colocar os seus serviços à disposição dos republicanos, fossem eles quem fossem.

Os detalhes (na medida do possível) deste percurso singular são apresentados num interessante documentário disponível na Netflix. Datado de 2017, “Get Me Roger Stone” (“Tragam-me o Roger Stone”) tem um título eventualmente demasiado generoso, mas cumpre a tarefa de revelar um pouco da vida deste quase “dandy” da política norte-americana. Dylan Bank, Daniel DiMauro e Morgan Pehme escreveram e realizaram o retrato de alguém que não tem pudor em se apresentar a si mesmo como uma espécie de trapaceiro. Ouviram Stone, ouviram jornalistas, ouviram consultores, ouviram comentadores, ouviram gente ligada à última campanha presidencial e ouviram... Trump.

As revelações ficam para quem se dignar ver este curioso objeto televisivo, alusivo à história recente dos Estados Unidos, ainda por cima sabendo que teve uma extraordinária recetividade por parte da crítica, curiosamente de vários quadrantes políticos e ideológicos. Será isto revelador do fascínio do protagonista?

Bem... até que ponto podemos considerar fascinante alguém que foi acusado – e condenado – por sete crimes onde se incluem obstrução à justiça, falso testemunho e ameaças a uma testemunha? Mais ainda: pode alguém ser fascinante quando as acusações que sobre si recaem se inserem numa investigação federal sobre ligações pouco claras à Rússia num período tão determinante quanto é o pré-eleitoral, podendo mesmo ter afetado as eleições em causa?

Politicamente, o caso Roger Stone é revelador de alguns factos cuja importância não pode ser diminuída: afinal de contas, muitos apontam a esta figura algo excêntrica boa parte da responsabilidade na corrida eleitoral que daria a (improvável) vitória a Donald Trump. Por outro lado, da história de Stone emerge a evidência de que a “entourage” do candidato republicano tinha tão pouca experiência política que bastou a presença de um lobista para influenciar a estratégia da corrida à Casa Branca.

Finalmente, o caso Roger Stone ganha uma redobrada atualidade, dado que há apenas dois dias um juiz federal manteve a sentença aplicada ao consultor, depois de este ter alegado que o seu julgamento foi influenciado por motivos políticos. Poucas razões teria de queixa, uma vez que, numa atitude rara e condenável, o próprio presidente havia dito publicamente que a sentença inicial de 9 anos de prisão era demasiado dura para o seu antigo colaborador. Coincidência ou não, o facto é que a sentença foi reduzida depois de intervenção do Procurador-Geral para os já referidos 40 meses de detenção, o que levou à demissão dos quatro elementos que deduziram a acusação contra Stone. O estratega diletante tem 11 dias para apresentar nova contestação. De qualquer modo, penso que a resposta à questão colocada no título desta crónica estará, por esta altura, apurada.