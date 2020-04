A sua assinatura: Ben Bradlee, editor executivo do Washington Post entre 1965 e 1991, tempo durante o qual o influente jornal norte-americano conquistou 17 prémios Pulitzer. E fez cair um presidente dos Estados Unidos.

Os factos acima mencionados mais não fazem que chamar a atenção para um documentário acima de muitos que povoam as plataformas de streaming. Desta feita, a obra integra as produções da HBO e é assinada por John Maggio, um multipremiado produtor, realizador e argumentista, também conhecido pelo documentário “Panic”, também ele disponível na HBO, a propósito da crise financeira de 2008. Já o objeto de análise desta crónica é “The Newspaperman: the Life and Times os Ben Bradlee”. Datado de 2017, reflete o possível em 90 minutos da muito preenchida vida do homem que se tornou conhecido pelo seu papel à frente do Washington Post, mas que, como veremos, foi muito mais do que isso.

As revelações mais biográficas que profissionais constituem, aliás, uma das mais valias deste curioso documento televisivo que, antes de ser laudatório, é em primeiro lugar rigoroso na cronologia de acontecimentos que marcaram a vida de um homem não isento de defeitos, expostos sem malícia no índice da construção do caráter em apreciação nesta obra. É ela que nos dá conta de uma personalidade irrequieta, por vezes excessiva, e com uma apetência pela reportagem e pelo trabalho jornalístico muito fomentada pelo visionamento de “Foreign Correspondent” (“Correspondente de Guerra”), um filme de 1940 realizado por Alfred Hitchcok. O jovem Ben terá ficado fascinado com a película do realizador britânico, nela encontrando elementos de desafio e “glamour”, determinantes na sua carreira como repórter.

Esta levou-o a inúmeros cantos do mundo, zonas de conflito, pontos de passagem de uma História que nas suas histórias ajudou a descrever, primeiro na Newsweek e depois no Washington Post. No jornal ingressa como editor em 1965, tornando-se editor-executivo três anos depois. É sob a sua vigência que, em 1972, surge o caso Watergate, que haveria de marcar para sempre a história política dos Estados Unidos, bem como a investigação jornalística naquele país. Os factos relatados por Bob Woodward e Carl Bernstein, sob a supervisão de Ben Bradlee, constituiram igualmente o grande impulso reputacional do Washington Post. Ambos prestam testemunho neste documentário, o mesmo sucedendo com declarações de arquivo do próprio Bradlee e da decisiva Katharine Graham, a proprietária do jornal à época dos acontecimentos. Obviamente que, em cerca de hora e meia, ainda para mais (e bem) focada na figura de Ben Bradlee, o tema é abordado sem a profundidade adequada mas, enquanto facto marcante na vida do jornal e dos seus responsáveis, está devidamente assinalado e retratado.

Um dos trunfos deste documentário é, aliás, o seu despretenciosismo, assumindo claramente ser uma obra de caráter biográfico e não de análise exaustiva dos eventos em que o seu protagonista teve parte ativa. Quer isto dizer que é um trabalho de muito agradável visionamento, mesmo para aqueles a quem os bastidores do jornalismo pouco ou nada dizem, o que, aliás, nada tem de condenável: normalmente são apenas os próprios jornalistas que ficam fascinados com matéria relacionada com o seu trabalho, da mesma forma que um mecânico se deixa levar por coisas que só ele conhece.

O fundamental é perceber que “Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee”, recheado de depoimentos ajustados à necessidade da história e não mais que isso, constitui um retrato tão consistente quanto possível de uma figura singular no panorama do jornalismo internacional, designadamente nas especificidades do jornalismo norte-americano que, por força de circunstâncias por demais conhecidas, enfrenta realidades e desafios crescentes, alguns dos quais com que já foi confrontado na sua história recente. Ben Bradlee morreu a 21 de outubro de 2014. Tinha 93 anos e um legado. Não é coisa pouca.