De Palavras e Combates

Bem sei que a temática é vasta e que não caberia na modéstia de uma crónica uma alusão detalhada a todas e todos os que lutaram pela defesa dos direitos cívicos, dos direitos humanos, contra o racismo, pelo sufrágio universal, pela igualdade, pela libertação de jugos e ditaduras, etc... Assim sendo, e porque “um poeta resiste a tudo exceto a um erro de impressão”, como diria o sempre espirituoso e não menos genial Oscar Wilde, optei por evocar o imenso talento e resoluta combatividade dos chamados poetas da Resistência.

O primeiro nome impresso na minha memória pessoal descobri-o nos livros de escola. Foi assim que, estudante liceal, dei comigo a mergulhar de forma súbita e inesperada nas palvras de Louis Aragon. Figura de proa nas letras francesas, no país que o viu nascer no terceiro dia de outubro de 1897, foi médico na I Guerra Mundial, combateu ao lado dos republicanos na Guerra Civil de Espanha e integrou a resistência francesa aquando da ocupação nazi em 1940. Vida cheia, certo? De palavras feitas, escritas, ditas e publicadas numa obra escassa em quantidade mas extensa na qualidade que se mantém intacta. Como que para o provar, o intemporal poema “La Rose et la Réséda”, publicado em plena II Guerra Mundial (1943) num periódico de Marselha, e onde o poeta apela à união de todos, independentemente de crenças políticas e religiosas, para enfrentar o invasor germânico. Sem pontuação, mas com uma cadência que quase lembra uma ladainha ou canção, o poder e a beleza das palavras de Aragon servem também para nos lembrar que, como disse o nosso António Gedeão,

“todo e tempo é de poesia.

Desde a arrumação do caos

à confusão da harmonia.”

Matt Dunham

Amigo de Aragon, casado com a célebre Gala (que seria depois mulher e musa de Salvador Dalí), Paul Éluard é outro dos poetas da Resistência que merece ser lembrado, lido e escutado. Deixou uma vida por viver, tendo morrido com 56 anos. À semelhança de Aragon, também Paul Éluard serviu na I Guerra Mundial, tendo inclusivamente escrito nas trincheiras dois dos seus trabalhos mais conhecidos e não menos notáveis; “O Riso dos Outros” e “Dever e Inquietude”. Enfermeiro na frente de batalha, sofreu ferimentos graves na sequência de um ataque com gás-mostarda. Os ferimentos deixariam sequelas e uma saúde enfraquecida – ele que já tinha enfrentado a tuberculose na infância. Integrou o movimento Surrealista, juntamente com Aragon e também se celebrizou na poesia de Resistência (à qual também pertenceu), de onde há a destacar o extraordinário “Liberté”, que pode ser lido em português numa tradução de Jorge de Sena. Os seus poemas de afronta ao nazismo e em defesa de uma França livre circularam na clandestinidade e tornaram-se referências de ânimo para os que lutavam simultaneamente contra os alemães na II Guerra Mundial e contra o regime colaboracionista de Vichy.

Amores e desamores conduziram-no a curiosos relacionamentos: com a já referida Gala (na realidade, Elena Diakonova), que viria a deixá-lo para se enlevar com Dalí, e depois com uma mulher que usava Nusch como nome artístico, adotado pelo próprio Éluard, e que era modelo... de Pablo Picasso.

Muitos consideram estarmos perante um cenário de guerra, perante o qual não dispomos até ao momento de armamento adequado e preciso para enfrentar um projétil do qual pouco ainda sabemos. Mas, como disse um dos nossos próprios poetas da Resistência, Manuel Alegre,

“Mesmo na noite mais triste/Em tempo de solidão

Há sempre alguém que resiste/Há sempre alguém que diz “Não”.”

Aragon, Éluard e Alegre, entre muitos outros, estão disponíveis para “consulta” em vários pontos da net; basta ter a vontade procurar e encontrar os poemas acima citados e tantos outros, musicados e cantados por nomes como Adriano Correia de Oliveira, Léo Ferré, José Afonso ou José Mário Branco, para nos resguardarmos na esperança que, como dizia Éluard, “é algo que não faz pó”.