O Caso do Advogado Ressuscitado

Picasa 3.0

Claro que os livros apareceram primeiro: 1933 assinala o início dos muitos casos desvendados pelo advogado/detetive que surge pela primeira vez em “O Caso das Garras de Veludo”. O seu autor era, ele próprio, advogado criminal, fascinado pela praxis nas salas de audiência, bem como pela preparação das estratégias de abordagem de cada processo levado à presença de um juiz. Acérrimo defensor dos pobres e injustiçados, Erle Stanley Gardner distinguiu-se nos anos iniciais de advocacia, pela defesa de emigrantes, na sua maioria provenientes da China e do México (a necessidade de ontem é a atualidade de hoje). Levou tão a sério este sentido de missão que viria a criar na década de 40 do século passado o Tribunal de Última Instância, uma organização que defendia os inocentes detidos injustamente e os que, no seu entender, não tinham tido um julgamento justo.

Detestava, porém, o lado burocrático da sua atividade, pelo que, nos tempos livres, decidiu arriscar no vasto universo da “pulp fiction” – publicações muito populares e acessíveis – onde foi bem sucedido na criação de vários personagens e na aceitação dos leitores. Perry Mason distinguiu-se entre todos os nomes lançados pelo autor, apresentando e solucionando casos muitas vezes inspirados na própria experiência de Gardner no tribunal. Não por acaso, a ação maioritária do já mencionado romance inaugural com Perry Mason como protagonista tem lugar num cais situado a curta distância onde Erle Stanley Gardner tinha o seu escritório de advocacia.

O sucesso alcançado com as histórias de Perry Mason levou o personagem a ter, por mérito do êxito alcançado nos livros, um programa de rádio com o seu nome, no ar entre 1943 e 1955. A transição não foi difícil, até porque o irrequieto Gardner já havia criado outros programas para difusão no éter na década de 50. A rádio daria naturalmente lugar à televisão, onde a série simplesmente chamada “Perry Mason” estreou o primeiro de 270(!) episódios em setembro de 1957; o último foi para o ar em maio de 66 com uma característica comum: foram todos protagonizados pelo grande Raymond Burr.

Face ao sucesso obtido no pequeno ecrã, onde conquistou um lugar entre os clássicos, seria fácil pensar hoje que o risco assumido na altura era diminuto, o que não é verdade: “Perry Mason” foi um dos desbravadores em matéria de séries televisivas alavancadas na temática judicial e forense. Para a sua popularidade muito contribuiram os argumentos e a narrativa que deixava para os instantes finais a grande revelação, assim como a figura robusta e de voz tonitruante de Raymond Burr que, tal como sucedeu com Peter Falk na série “Columbo”, ficaria para sempre associado ao personagem de Erle Stanley Gardner. Curiosamente, apenas um ano depois de terminar “Perry Mason”, Raymond Burr foi chamado para desempenhar o papel de Ironside na série com o mesmo nome e onde interpreta a figura de um consultor da polícia numa cadeira de rodas, depois de ter sido baleado. A série teve algum sucesso, mas o ator será para sempre associado ao advogado Perry Mason.

Matthew Rhys será o seu sucessor, mais de meio século depois. A HBO pensou retomar os casos de Erle Stanley Gardner ainda no ano de 2016, tendo Robert Downey Jr manifestado interesse em assumir o “leading role”. Afastada a hipótese, o ator assina a produção executiva desta temporada de estreia prevista para o dia 21 de junho. O trailer já está disponível por toda a net que nos revela igualmente outras descobertas surpreeendentes sobre a série dos anos 50 e 60. E, até que surja o primeiro episódio dos oito que compõem a nova série, lembro que os casos escritos de Perry Mason estão disponíveis na coleção Vampiro, mas não só, e uma navegação à vista pelo reino do streaming pode brindar os buscadores com alguns episódios da série original. Nem que seja para recordar o fantástico e icónico tema de abertura, assinado por Fred Steiner. A propósito, uma última informação a título de curiosidade: o compositor do tema de abertura de “Perry Mason” chamou-lhe “Park Avenue B” por duas razões: a primeira, porque a classe e sofisticação do personagem o remeteram para aquela avenida de Manhattan, e a segunda porque o B se refere a R&B (rythm&blues) e Steiner alinhou nas partituras de jazz que sempre fizeram parte da banda sonora dos filmes “noir”. Uma característica que o próprio nunca entendeu: “É como descobrirmos um nazi e tocarmos Wagner”, sem sabermos muito bem porquê, disse.