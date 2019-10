Governo decreta luto nacional no dia do funeral de Freitas do Amaral

O primeiro-ministro adiantou esta quinta-feira que o Governo vai decretar luto nacional no dia do funeral de Freitas do Amaral, que decorrerá sábado no cemitério da Guia, Cascais.

Numa nota enviada às redações pelo gabinete de António Costa pode ler-se que "o Governo decretará luto nacional coincidente com o dia do funeral, o que será acertado nas próximas horas e de acordo com a indicação da sua família".

Entretanto, a família já fez saber que o corpo do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que morreu aos 78 anos, irá para o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, na sexta-feira à tarde, estando também prevista uma missa.

O funeral do fundador do CDS-PP realiza-se no sábado, no cemitério da Guia.