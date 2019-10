Jorge Sampaio fala num “sentimento de perda irreparável” com morte de Freitas do Amaral

Jorge Sampaio reagiu com “pesar e um sentimento de perda irreparável” à morte de Freitas do Amaral, que faleceu esta quinta-feira aos 78 anos.

O antigo Presidente da República recorda o colega de faculdade de há mais de meio século e elogia-o independentemente das opções e convicções de cada um como um “jurista eminente, professor de referência, internacionalista convicto, patriota certo e o amigo de sempre”.

Sampaio diz ainda que a notícia do seu desaparecimento o deixa especialmente emocionado e aproveita para deixar condolências à família.

“É com grande pesar e um sentimento de perda irreparável que acabo de tomar conhecimento do falecimento do Professor Freitas do Amaral e meu amigo de muito longa data. Recordo o colega de faculdade de há mais de meio século, colega de profissão, colega das lides políticas, independentemente das opções e convicções de cada um, o jurista eminente, o professor de referência, o internacionalista convicto, um patriota certo e o amigo de sempre. Não tenho dúvidas de que Freitas do Amaral foi uma figura determinante do regime democrático português e uma personalidade marcante da história portuguesa contemporânea. A notícia do seu desaparecimento inopinado deixa-me especialmente emocionado pois sei que ainda há cerca de duas semanas nos deveríamos ter encontrado num almoço de confraternização, em testemunho de uma amizade de muitas décadas feita de admiração, respeito e muita estima mútuas. Nesta hora de luto nacional, é especialmente a sua mulher, filhos e demais família que endereço as minhas muito sinceras e sentidas condolências.”