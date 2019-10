O último adeus a Freitas do Amaral

Centenas de pessoas estiveram este sábado no funeral de Diogo Freitas do Amaral. Foi a última despedida, no Mosteiro dos Jerónimos e em Cascais, e teve direito a honras militares.

O Presidente da República voltou a lembrar o antigo presidente do CDS como um dos quatro fundadores da democracia portuguesa.