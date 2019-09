Passagem do furacão Dorian pelas Bahamas fez pelo menos 7 mortos

Pelo menos sete pessoas morreram, na passagem do furacão Dorian pelas Bahamas, e mais de 60 mil estão sem acesso a alimentos e água potável.

Depois do rasto de destruição que deixou no arquipélago, o furacão está agora a caminho do sudeste dos Estados Unidos da América.