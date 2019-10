Furacão Lorenzo causa 15 ocorrências e dois desalojados nos Açores

O furacão “Lorenzo” provocou até às 05:00 locais (06:00 em Lisboa) 15 ocorrências nos Açores, tendo sido necessário realojar duas pessoas na ilha de São Jorge, avançou o Governo Regional.

“Neste momento temos 15 ocorrências registadas, nove resolvidas e seis em resolução”, adiantou, em declarações aos jornalistas, a secretária regional da Saúde, Teresa Machado Luciano, acrescentando que existem duas pessoas desalojadas, que foram para casa de familiares.

Segundo a governante, que está no serviço de proteção civil dos Açores, sediado na ilha Terceira, as ocorrências, sobretudo “obstrução de vias, queda de árvores e telhas caídas”, foram registadas “nas Flores, no Pico e no Faial”.

O furacão “Lorenzo” baixou já para categoria 1, na intensidade prevista pela Proteção Civil açoriana.

Com Lusa